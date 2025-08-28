高校生になってから遅れてきた反抗期…イライラをぶつけられる度に母は、「わかったよー反抗期」「ハイハイ反抗期」「はん こうきくーん？ご飯だよー！」などと言っていたところ、「うるさい！反抗期だって言うなら話しかけないで無視すればいいでしょ！」という返事。



【写真】反抗期の息子さんとのやりとり…実際の投稿

それならば…と母の七七七こたるさん（@nanami_kotaru）が取った行動をThreadsに投稿したところ大きな反響が！ はたして、どんな結末を迎えたのかを取材しました。



無視すればいいと言われた、七七七こたるさんは、「じゃあ反抗期が終わったら教えてね。それまではご要望にお答えするね」と、全てを無視し、朝も起こさず、ご飯も用意せず、洗濯物も次男のだけ避けて洗濯し…と徹底することに。



するとわずか2日目で「ごめんなさい反抗期終わりました。ご飯ください」と申告。



「『いやいやいや、まだ終わってないでしょー？無理しなくていいんだよー？』って言ってみたけど、『いやもうほんと、終わりましたんで！』って言うから、もうちょっと頑張れよぅと思いつつ許してあげた。凄く嬉しそうにご飯食べてたw」と事の顛末を投稿。次男さんの反抗期はあっけなく終了したのだとか。



ご兄弟についてやその後の話など、七七七こたるさんにお話を聞きました。



子育てに正解はないなと実感する日々

――次男さんは「高校生になってから遅れて反抗期がきた」と。



中学までは特に何も無く、「この子はこんなもんなのかな？」と思っていました。ただ、赤ちゃんの頃からなんでもゆっくりだったので、「まだ油断は出来ないぞ」とは思ってました。



――反抗期がはじまるとどんな態度や口調に？



「うるさい！」って所から始まりました。それまで穏やかな話し方の子だったのが全体的にきつい言い方になり、態度も素っ気なくなりました。リビングより自室にこもる時間が増えました。



――そして、次男さんの言葉通りに全てを無視されたと。内心どんなお気持ちで？



「絶対に負けない！！負けてなるものか！」という気持ちでした。「今私は一人暮らししているんだ」と言い聞かせて息子のことは座敷童子か何かと思うようにしていました。



――2日目で白旗をあげた次男さんが素直で可愛らしいです。



リビングのソファでくつろいでイヤホンして映画見てる所に、肩を叩いてきて、私がそれでも無視してると、イヤホンを外され「反抗期終わりました。ご飯ください」と。「いやいやいやいや！早すぎ！」って思わず突っ込んでしまって終わりました。



――そこで食事を出されたのですね。



「ご飯美味しかったです。ごめんなさい、ありがとう」と言われました。「まだ反抗期続けても良いよ？」と言いましたが、「いやいや終わりましたんで！ごめんなさい」と。



心の中では、「早っ！早すぎる！もうちょっと頑張って欲しかった…大丈夫かなこの子…」と心配しました。



――その後、生活の中でのやりとりはいかがですか？



今高二になり、終わった宣言通り会話が増えましたし、目付きや態度も穏やかになりました。「あぁ、本当に終わったんだな」と感じています。でも喧嘩は時々します。主に口喧嘩です。



――「長男さんの時は大変だった」ともリプしておられました。



長男の時は、殴り合いもしたし、お互いに泣きながら口論もしました。ボロボロになりながら体を張ったやり取りをしてました。ですが、こちらは高校生になった途端ピタリと収まりました。中学が相当ストレスだったようです。



長男は小学生の時の養護教諭の方から、「外ではいい子で家で悪い子なのは、外でものすごく頑張って、家では親に甘えてるんだから健全よ。外で悪い子で家ではいい子の方が危険よ！」と言われていたことを励みにしていました。



受験期はゲーム三昧で、「自分が受験する方が楽！なんでやらないの！」と毎日イライラしていました。ゲームを禁止しても全く効果はなく、どうしたらいいのかと悩みに悩んでました。



ある日ぷつーんと「失敗も経験だ！」とあまり言わないように見守る方針に切り替えた所、見事受験に失敗しました。そのおかげか高校生になってから成績が一気に上がり、「目を光らせつつも知らん顔するのも親の役目なんだな」と思いました。



――息子さんたちの反抗期を通して、ご自身も気づきがあったのですね。



本当に親としては胃がキリキリの毎日です。見て見ぬふりって本当にしんどいですが、今なら沢山失敗できるからと必死に見て見ぬふりしてます。



人としてダメなことや危ないことの時は体を張ってでも止めて叱れるように…っていう按配がとても難しいです。



――反響を見ていると、みなさんお二人のやりとりを微笑ましく読まれているようでした。



以前Twitterだった時に、バズったことがあり、3万いいね超えたあたりから、楽しくやり取りできるコメントだけではなく、やり取りするのが怖いコメントが一気に来たので、今回もちょっとドキドキしていました。「虐待だ！」って言われるかなぁと思っていましたが、概ね面白いと笑って頂けたのでほっとしてます。



こんなに沢山の方に見ていただく事になるとは思ってなかったので、驚きと共に次男には内緒にしようと思いました笑。ごめんね！と。



同じように悩んでる方も沢山いらっしゃり、コメントを読んで子育てに正解は無いと実感しています。社会人になっても目が離せない事が多々あります。「子離れできない母親はコレか！」と最近思いました笑。構いつつ放置するバランスって難しいなあと。



「あの時は大変だった！」と笑える日までがとにかく大変ですが、過ぎ去れば愛おしい日々になればいいなと思います。



イヤイヤ期、反抗期と子育てにはウンザリ、下手すると追い込まれて本当に大変な日々もありますが、この話を読んだ皆さんが少しでも楽しい気持ちになって頂けたら嬉しいです。



◇ ◇



今回の投稿に、

「申告できる息子さん偉い」

「息子さん素直」

「２日で降参！可愛ぃなぁ」

「母親には勝てないと悟ったのでしょ〜何よりご飯ないのが効いたのか」

「私なんてただオロオロイライラし続けた数年間でした。こういう乗り切り方もあるのだと驚いています。もっと早く知りたかった」

「徹底したのが良かったんですね お母さんのありがたみがシミシミ」

「反抗期がきたら、そのように対応しようと決めました！！(笑)」

「2日目で当たり前のことが当たり前ではないことにちゃんと気付けた次男さん、偉いぞ」

「いつか来る日に備えてメモメモ」

「兵糧攻めみたいな感じですね。お母さんの完全勝利ですなぁ」

「真似していいですかー！？」

と、多くのリプライが寄せられ、親子のやりとりに学んだ方も多かったようです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）