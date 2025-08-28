素朴でやさしい味わいの「チャパティ」。主にインドやネパールといった南アジアで親しまれている主食です。そんなチャパティですが、発酵も特別な道具もいらず、フライパンひとつで手軽に作れるのをご存じですか？そこで今回は、チャパティの作り方や、ナンとの違い、そしてチャパティの食べ方アイデアレシピを5選ご紹介します。■ チャパティとは？チャパティとは、アタと呼ばれる全粒粉と、水、塩だけで作られる、インド発祥の薄焼きパンのこと。生地を丸めたら、発酵させずにこねて薄く伸ばし、フライパンや鉄板で焼きます。

食べるとほんのり香ばしく、小麦の風味がしっかりと感じられるのが特徴。カレーと一緒に食べるのはもちろん、野菜炒めやお肉料理など、さまざまな料理と組み合わせて楽しめます。■ナンとチャパティの違いチャパティとよく比較されるのが、日本におけるインド料理の定番「ナン」。しかし、両者は作り方も食感も異なります。

【発酵の必要がない】

小麦粉を使い、発酵の時間を必要とするナンに対して、チャパティはアタと呼ばれる全粒粉を使い、発酵なしで手早く作れます。



【フライパンで作れる】

ナンはタンドールという専用の窯で焼くことが多いですが、チャパティは家庭のフライパンや鉄板で作れます。



【カロリーが低い】

小麦粉を使い、ヨーグルトやイーストで発酵するナンは、1枚約約250〜300kcal。一方、チャパティは全粒粉を使い、発酵なしで作るため1枚約110kcalとカロリーが低めです。

﻿

【食感の違い】

ナンは、発酵するため、ふかふかした食感。それに対してチャパティは、薄くて軽く、少しサクッとした食感です。

・ 現地ではどのように食べられている？

・簡単キーマカレー

・プロ直伝のフムス

・ブロッコリーとツナのホットサラダ

・バジル風味のアボカドサーモンのカナッペ

・ナスとツナのクミン炒め

インドをはじめとする南アジアの家庭では、手軽に作れるチャパティは「主食」として食卓に欠かせない存在です。朝食やランチ、ディナーまで、一日に何枚も食べられています。豆のカレー（ダール）や、野菜の炒め煮（サブジ）、ヨーグルト（ダヒ）などと一緒に、手でちぎってすくって食べられています。■ おうちで作れる【チャパティ】レシピ材料を混ぜて焼くだけで作れるチャパティは、お子さんと一緒にこねて作ることができます。ホットプレートで焼いて、トッピングを楽しむのも良いですね。チャパティ【材料】（4人分）全粒粉 270g塩 ひとつまみお湯 100~150mlサラダ油 小さじ 1サラダ油 適量【下準備】1、湯とサラダ油を混ぜ合わせておく。【作り方】1、ボウルに全粒粉、塩を混ぜ合わせ、サラダ油と合わせたお湯を木ベラで混ぜ合わせる。まとまってきたら手でこね、耳たぶくらいの固さになったら、ひとつにまとめてラップで包み、室温で30分休ませる。2、(1)を8等分にして丸め、麺棒で丸くのばす。(ヒント)生地がくっつくようなら、分量外の打ち粉をしてのばして下さい。3、フライパンにサラダ油を薄くひき、中火で焼き色がつくまで焼き、裏返して同様に焼く。■ 10分以内で作れる！ チャパティの食べ方アイデア：5選チャパティはそのままでもおいしいですが、のせたり包んだりとアレンジ自在。おすすめの食べ方をご紹介します。鶏ひき肉で作るヘルシーなキーマカレー。カレーのルーを刻んでおけば時短可能です。仕上げに加えたしょうゆが味を引き締めます。フードプロセッサーで手軽に作れるフムスはたんぱく質が豊富です。グリルした焼き野菜を添えるのもおすすめ。ブロッコリーを細かく刻んでツナと和えて作る温かいサラダ。とろけるチーズを追加してもおいしいです。火を使わず作れるのもうれしいポイント。栄養価が高いアボカドとサーモンを合わせたカナッペもチャパティによく合います。おもてなしにも喜ばれそうですね。オリーブオイルでクミンシード、ナス、ツナをサッと炒めるだけのシンプルな一品。香ばしいクミンの風味がチャパティとよく合い、ジューシーなナスはとろけるような食感です。フライパンで手軽に作れるチャパティは、カレー以外にも、アボカドディップや、フムスなどをのせて巻くなど、食べ方が多彩です。お子さんと一緒に作っても楽しいですよ！(豊島早苗)