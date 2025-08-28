日テレ新ドラマ『良いこと悪いこと』キャスト13人の「プロフィール帳」ビジュアル公開
日本テレビ系新ドラマ『良いこと悪いこと(いいことわるいこと)』(毎週土曜21:00〜)が、10月にスタートすることが28日、発表された。
『良いこと悪いこと』
ガクカワサキ氏の脚本で、「予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ」と説明されている今作。今回公開されたのは、全員が顔を「プロフィール帳」で隠した異例のビジュアルだ。
彼らが誰なのか、本人へつながるヒントは、その「プロフィール帳」の中に隠されていることが、ほのめかされている。
○イントロダクション
あなたは、いい子ですか？わるい子ですか？
同窓会で集まった、小学校の同級生。
タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。
そしてはじまった、同級生の不審死。
一体誰が、なんのために？
事件を止めるため動き出した2人の同級生。
しかし彼らにも秘密があり……。
容疑者は同級生。真犯人は誰だ―？
ノンストップの考察ミステリー。
