日本テレビ系新ドラマ『良いこと悪いこと(いいことわるいこと)』(毎週土曜21:00〜)が、10月にスタートすることが28日、発表された。

『良いこと悪いこと』

ガクカワサキ氏の脚本で、「予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ」と説明されている今作。今回公開されたのは、全員が顔を「プロフィール帳」で隠した異例のビジュアルだ。

彼らが誰なのか、本人へつながるヒントは、その「プロフィール帳」の中に隠されていることが、ほのめかされている。

○イントロダクション

あなたは、いい子ですか？わるい子ですか？

同窓会で集まった、小学校の同級生。

タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。

一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。

しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ―？

ノンストップの考察ミステリー。