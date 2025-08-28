8月28日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……魚座

あなたが考えた企画や改善のアイデアなどが、職場で採用されそうな日！これまでの努力が実ったと感じられるでしょう。そのためにも、周りの目を気にしないことが大事。自分がしてきたこと、考えていることを何よりも信じてください。

★第2位……蟹座

｢こういうところが好き｣とはっきりと言えなくても、自分の愛情に確信を持てる日です。しかも、異性もあなたに対して、同じような気持ちを抱いてくれる幸せな日！愛情表現は、思いつくままにたっぷりとしてください。心が通じていると確認できます。

★第3位……蠍座

｢これをしよう｣と決めれば、その方向へと徹底して突き進んでいけます。そして、嬉しい結果を出せる日！今日は、妥協してはいけない、妥協できないと思うことに取り組むのがオススメ。これからさらに発展していくと、自信を持てるでしょう。

★第4位……山羊座

この人との関係はどうしようかな…と考えている相手がいるのなら、まずは近づいてみて。今日、実際にふたりのリズムを作り始めることで、｢これでよかったんだ｣と思えるはず。また、別れるか続けるかを迷っているのなら、1度離れてみるのもいいでしょう。

★第5位……乙女座

まじめ一辺倒で仕事のことを考えず、ちょっとした遊び心をプラスしてみるのがおすすめ。すると、仕事が大きく発展していくアイデアを思いつくでしょう。すぐに結果や成果を出そうとせず、長い目で見る気持ちで取り組んでください。