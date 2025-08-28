インドはトランプ関税にも強硬姿勢崩さず「守り抜く一線ある」…米側「ロシア孤立への世界の努力を阻害」

【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝井戸田崇志】米国のトランプ政権は、インドに対する関税を５０％に引き上げた。

関税交渉で譲歩の姿勢を見せないインドへの不満が高まっていることが背景にある。米印双方とも強硬論が根強く、両国が築いてきた戦略的関係に影を落としている。

米政権で関税政策を主導するピーター・ナバロ大統領上級顧問は１８日の英紙フィナンシャル・タイムズへの寄稿で、インドがウクライナを侵略するロシアの原油を割安で大量購入していると指摘し、「プーチン露大統領を孤立させようとする世界の努力を阻害している」と批判した。

インドの２０２４年のロシアからの輸入額は６５７億ドル（約９・７兆円）で、ウクライナ侵略前の２１年の８倍に急増。インドに発動された「２次関税」は、露産原油を購入する国への圧力強化が目的だが、インドを上回る輸入国の中国については対象としておらず、「ダブルスタンダード（二重基準）」だとみる向きが多い。米国は難航するインドとの関税交渉で、インドに妥協を迫ることも視野に２次関税を課した可能性がある。

インドも強硬姿勢を崩していない。ナレンドラ・モディ首相は２５日の演説で、「いかなる圧力にも耐え、農家や畜産業、小規模事業者の利益が損なわれることは決してない」と述べ、米国が要求する農産物や乳製品などの関税引き下げに応じない姿勢を強調した。

ロイター通信によると、インドのスブラマニヤム・ジャイシャンカル外相は２３日、米国が追加関税の理由に露産原油の輸入を挙げていることについて、中国を念頭に「ほかにも大口の購入者がいる」と述べ、インドだけが標的にされていると批判。「我々には交渉において守り抜く一線がある」と力説した。

トランプ政権発足当初の米印関係は良好だった。２月の米印首脳会談では、２国間の貿易総額を３０年までに２倍以上に引き上げることで合意した。インドは非同盟の立場を貫いているが、中国が覇権主義的な言動を強める中で、安全保障面での協力に向けた機運も高まっていた。

それだけに、米国による追加関税措置について、政治専門紙ポリティコは「インドをロシアだけでなく、中国などにも近づける恐れがある」と警鐘を鳴らした。

ただ、米印双方とも決定的な関係悪化は避けたいのが本音だ。２５日には、両政府の外務・防衛の高官協議をオンラインで開催し、貿易や投資、エネルギー安全保障をテーマに協議した。米印に日本とオーストラリアを加えた４か国の枠組み「Ｑｕａｄ（クアッド）」を通じた連携方針も確認した。当面は国内外の情勢を踏まえ、関税交渉を巡る駆け引きを続けるとみられる。