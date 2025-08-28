¡ÈÌ¡²è¤Î¿ÀÍÍ¡É¤«¤é¡ÈÊüÁ÷ºî²È¤ÎÀè¶î¼Ô¡É¤Þ¤Ç¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÅÐ¾ì¥¥ã¥é¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
¡¡Êª¸ì¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡£¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î»º¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÌ¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¤ÆÌ¡²è²È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©¡¡Æ£Æ²Æü¸þ¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤é¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤¿¤Á
¢£Ï»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¢ª±ÊÏ»Êå¤µ¤ó
¡¡¼ã¼êÇÐÍ¥¡¢Æ£Æ²Æü¸þ¤¬±é¤¸¤¿µ¤±Ô¤Î±é½Ð²È¡¦Ï»¸¶±ÊÊå¤ÏÂè98²ó¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Ù¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¤ò¿ó¤Ë°ÍÍê¤¹¤Ù¤¯¡¢Ìø°æ²È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Î»°»ÐËå¤ò¸«¤Æ¡¢Ï¯¤é¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡Á¤ªÈþ¤·¤¤¡ª¡¡¤ªÈþ¤·¤¤¡¢¤ªÈþ¤·¤¤¡¢¤ªÈþ¤·¤¤¤Î»°Çï»Ò¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀä»¿¡£¤«¤È»×¤¦¤È·Î¸Å¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿ó¤Ë¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¡ª¡¡¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë°ìÀÚ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥»¤Î¶¯¤¤±ÊÊå¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤¬²Î¤¤¹ñºÝÅª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤Îºî»ì¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë±ÊÏ»Êå¤µ¤ó¡£¥Æ¥ì¥ÓÁðÁÏ´ü¤òÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿±Ê¤µ¤ó¤ÏNHK¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤¿¤Û¤«ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£1994Ç¯¤Î¡ÖÂç±ýÀ¸¡×¤Ï200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¢ª¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó
¡¡¡ÈÌ¡²è¤Î¿ÀÍÍ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¡£Èà¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ±é¤¸¤ë¼êÖº¼£Ãî¤À¡£Âè83²ó¤ÈÂè89²ó¤Ç¤Ï¡¢¿ó¤¬¼êÖº¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè95²ó¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¿ó¤È¼êÖº¤¬ÂÐÌÌ¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ó¤ÏÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿É´²ßÅ¹¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼êÖº¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¼êÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·Ê¹Ï¢ºÜ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Þ¥¢¥Á¥ã¥ó¤ÎÆüµÄ¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¿·ÕïÅç¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¡Ø¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ½é¤Î30Ê¬ÏÈ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤ÏÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤Ç¡¢Èþ½Ñ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤òÈ´¤Æ¤¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÏÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§¥¹¥º¥¥Ò¥í¥·¡Ë
