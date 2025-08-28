¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡Î±³ØÀ¸¤äÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ó¥¶Í¸ú´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤ÎÊý¿Ë¡¡Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎºÇÄ¹´ü¸Â¤Ï90Æü´Ö¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¤äÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶=ºº¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¸ú´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï27Æü¡¢´±Êó¤Ë·ÇºÜÍ½Äê¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡¢Î±³ØÀ¸¤ä¸òÎ®Ë¬Ìä¼Ô¡¢¤½¤ì¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶=ºº¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Ó¥¶¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ïºß³Ø¤ä½¢Ï«¤Î´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢´ü´Ö¤Î¾å¸Â¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö³ØÀ¸¡×¤È¡Ö¸òÎ®Ë¬Ìä¼Ô¡×¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶¤ÏºÇÄ¹4Ç¯´Ö¡¢¡ÖÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡×¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶¤ÏºÇÄ¹240Æü´Ö¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ó¥¶¤ÏºÇÄ¹90Æü´Ö¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â±äÄ¹¤Î¿½ÀÁ¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ó¥¶¤ÇÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¡Ö´Æ»ë¡¦´ÆÆÄ¡×¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ïº£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢30Æü´Ö¡¢°ìÈÌ¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤¦¤¨¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤Ä¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂè°ì¼¡À¯¸¢¤Î2020Ç¯¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ËÎ±³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¶¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬Å±²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
