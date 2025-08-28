「杉浦太陽」5児の父に！ 愛車は“1000万円超え”の「トヨタ高級車」と「高級ミニバン」!? 第5子はドイツ製のベビーカーを、長女は水牛車を満喫？

大家族を支える「杉浦家」の愛車とは

俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが2025年8月8日に誕生しました。

2007年に結婚した杉浦さんと辻さんですが、第5子が生まれたことでなんと3男2女の家族になりました。

【画像】超カッコいい！ これが5児の父「“杉浦太陽”の愛車」です！ 画像で見る（30枚以上）

夢空ちゃんを授かり、ますます大家族となった杉浦家。当然、“家族の足”としても活躍する杉浦さんの愛車に注目したいところです。

「5児の父」となった俳優の杉浦太陽さん［Photo：時事］

杉浦家の愛車として今まで紹介されているのは2台。1台目は、2024年4月に杉浦さんが公式YouTubeで納車を明らかにしたホンダの高級ミニバン「オデッセイ」です。

さかのぼること20年ほど前、いちど製造中止になる前の型のオデッセイに乗っていたという杉浦さん。

「（前の型が）めちゃくちゃ乗りやすかった」「『新しいのがどれだけパワーアップしたのかな？』とワクワクした」と、改めての購入理由を明かしています。

くだんのYouTubeでは、7人家族でも快適に過ごせるオデッセイの室内や後席などを細かく紹介。「家族を乗せたらめっちゃ好評なんですよ！」と、杉浦さんは喜びを隠せない様子でした。

2台目の愛車は、2022年に購入した1000万円を超える豪華なキャンピングカー。日本最大級のキャンピングカービルダーのNUTS（ナッツ）が手掛ける「クレア」です。

トヨタのキャンピングカー専用シャシ「カムロード」をベースにつくられたモデルで、広々とした空間が魅力。居住スペースにはセミダブルサイズの2段ベッドを備えるほか、運転席上部にもバンクベッドを装備。多人数が就寝できる仕様になっています。

また、キッチンには70Lの冷蔵庫やガラス蓋式シンクが備わるなど、家庭のキッチンさながらのスペースに加え、ダイニングスペースを確保。

さらに、家庭用クーラーも装備され、マルチルームまで設けられた贅沢なレイアウトとなっており、5人の子どもを持つ計7人の杉浦家でもゆったり快適に過ごせるキャンピングカーです。

それだけではありません。

今年6月2日に更新したInstagramでは、夢空ちゃん誕生に先駆けてベビーカーを購入したことを報告。

ドイツ・CYBEX（サイベックス）社のベビーカーで、チャイルドシートがそのままフレームタイプのベビーカー（ストローラー）にセットできる利便性の高いモデルのようです。

「18年ぶりの女の子だから、1人目と変わらないくらい揃えないとです。使える日が待ち遠しいなぁ」とコメントした杉浦さん。夢空ちゃん誕生の1か月後となる9月上旬あたりに、このベビーカーの出番は巡ってくるでしょうか。

そんななか、杉浦さんと辻さんの長女でインフルエンサーの希空（のあ）さんが8月7日にInstagramを更新。

沖縄県・竹富島で満喫した旅行の様子を公開しています。

その投稿では水牛車に乗った希空さんの写真もアップされており、「念願の竹富島 水牛車乗ったのー！！」と喜びのコメントがつづられていました。

※ ※ ※

水牛車を楽しむ希空さん、ベビーカーに乗る夢空ちゃん、オデッセイとクレアの乗り心地を満喫する一家……

各々がいろいろな形で“カーライフ”を楽しんでいるようです。

今後、カーライフがますます賑やかになっていくことは必至で、引き続き杉浦家の毎日に注目が集まります。