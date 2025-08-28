『愛の、がっこう。』第8話 カヲル、高熱で苦しむ愛実を看病する
木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第8話が今夜放送。カヲル（ラウール）が愛実（木村）を看病する。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第8話 場面カット
本作は、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジナルストーリー。すれ違うことすらないはずの高校教師・小川愛実とホスト・カヲルが出会い、言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていき、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合う姿を描く。
■第8話あらすじ
家を出る決意をした愛実を、父・誠治（酒向芳）は引き止めようとする。「今日は、部屋を探しに行くだけ」と伝えて外へ出た愛実は、カヲルが勤めるホストクラブ「THE JOKER」で傷害事件が起こったことを知り、店へと走り出す。
店の周囲にはマスコミや野次馬が集まっていた。取材をしていた百々子（田中みな実）は愛実を見かけ、驚いて声をかける。看板ホストのつばさ（荒井啓志）が狙われ、それを庇った誰かが刺されたと聞き、不安が高まる愛実。「チワワ先生」背後から聞き慣れた声がして振り向くと、立っていたのはカヲルだ。愛実はその場に崩れるようにうずくまってしまう。
高熱で苦しむ愛実は百々子の部屋で介抱されることに。百々子は帰ろうとするカヲルを呼び止め、愛実の看病を任せて会社へと戻る。目を覚ました愛実は、カヲルが怪我をした理由を尋ねるが、カヲルは愛実にも「飲みすぎて転んだ」と嘘をつく。翌日、愛実が目を覚ますとカヲルの姿はない。愛実がダイニングキッチンに向かうと、テーブルの上に置かれた食事と手紙を見つける。
愛実のためにと一週間も会社を休んでいる誠治は、早急に結婚を進めるようにと川原（中島歩）に激しく発破をかける。数日後、「THE JOKER」が営業を再開。カヲルが出勤すると、店の前に川原の姿が…。一方、社長・松浦小治郎（沢村一樹）は、事件を受けてある決断をする。
木曜劇場『愛の、がっこう。』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
