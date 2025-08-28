°ËÆ£º»è½¤¬¥´¥Á½éÅÐ¾ì¡õ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¥´¥ÁÅÐ¾ì¡ª¡Ö²¿¤Î¿©ºà¤¬¹â¤¤¤«Áê¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×°ËÆ£¤ËÁýÅÄµ®µ×¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹⁉
º£Æü8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢°ËÆ£º»è½¡õ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬ÅÐ¾ì¤Î¡Ö²Ö²Ð¥´¥Á¡×¤È¡¢¡ÖÎÁÍý»þ´Ö¥Ï¥ó¥Ç¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£
¥´¥Á¤ÏºòÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿°ËÆ£¤¬½é»²Àï¡£¡Ö²¿¤Î¿©ºà¤¬¹â¤¤¤«Áê¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦°ËÆ£¤ËÁýÅÄµ®µ×¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡©½é¤ÎÃÍÃÊÍ½ÁÛ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¡£¸½ºß¤Ï°ì»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Î¤«¤¿¤ï¤éÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¥¤¥â¥È¤À¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¥´¥Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ï±º°Â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÎÁÍý¡¦Ì£½è¡Öµ¨ÉÛ¤ä¡×¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÀäÉÊÏÂ¿©¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï18,000±ß¤Ç¡¢¼«Ê¢³Û¤Ï8¿Í¤Ç14Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë¡£²¬Â¼Î´»Ë¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¥í¥±¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÏÁ°²ó¥Ó¥ê¤Ç¼«Ê¢¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ÁýÅÄ¤Î¸µ¤Ë¡£¤·¤«¤·È¾¿®È¾µ¿¤ÎÁýÅÄ¤Ï¡ÖÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖµÑ¡£¤³¤ì¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡©
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î²Ö²Ð¥´¥Á¡É¡£ ¥´¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤¬¿©»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÍÍ¡¹¤Ê²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤ºÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¡Ö¤¿¤³¤ª¤É¤ê¡×²Ö²Ð¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ£¤â¡Ö¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÆ¸¿´¤Ëµ¢¤ë¡£¥¤¥â¥È¤ÏÂçÇ÷ÎÏ¤Î¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¤¨¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª¤µ¤é¤Ë1Ëü6,500±ß¤ÎÄ¶¹âµéÀþ¹á²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¤¬»×¤ï¤Ì·ë²Ì¤Ë¡Ä¡£²Ö²Ð¤¬¥Ï¡¼¥È¤äÀ±¤Î·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Ä¶¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¸÷·Ê¤Ë°ìÆ±Âç¤Ï¤·¤ã¤®¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¼¼Æâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤òÂÎ¸³¡£¤³¤³¤Ç¥´¥ÁÌ¾Êª¤Î¡ÈÂ¨¶½¹ðÇò¡É¤Ë¤»¤¤¤ä¤¬Ä©Àï¡£ÇòÀÐËã°á¤òÁê¼ê¤ËÂ¨¶½¤Ç°¦¤Î²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤¬¡¢¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡©¤½¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë²Ö²Ð¥¢¡¼¥È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤¢¤ëÃ±¸ì¤ò°ìÊ¸»ú¤º¤ÄÃ´Åö¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¡¢°ìÈ¯ËÜÈÖ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ä¤é¤«¤·¤ÆÂç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤¦¡©
Ä«¥É¥é¤Ç°ìÌöÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï10Ç¯Á°¤Ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤È¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÏEXILE AKIRA¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×¡£¤ª¸ß¤¤À¸ÅÌÌò¤Ç°ËÆ£¤È¾®¼Ç¤Ï¤¢¤ë¡È°ø±ï¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î´Ø·¸À¤Ë°ìÆ±¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤½¤ó¤Ê¾®¼Ç¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¡£¤½¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¾®¼Ç¤â»×¤ï¤ºÇú¾Ð¡£¡ÖËÜÊª¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¡£
¥¤¥â¥È¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡ÈÀµµÁ´¶¡É¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¡¢³¹Ãæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â´Ö°ã¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¥Þ¥Þ¡¢Ä¾¤½¤¦¤è¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯º¢¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È°ìÆ±¤Û¤Î¤Ü¤Î¡£
¸½ºß¡¢¼«Ê¢¥ì¡¼¥¹¤ÏÇòÀÐ¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥Ó¥ê¤À¤¬¡¢¾®¼Ç¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¤»¤¤¤ä¤È¶Ïº¹¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¥´¥ÁÃæÈ×Àï¤Ç¹â³Û¤Î°ìÀï¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ù¡¹¤Ë¥¯¥Ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¢¥ì¡¼¥¹¤ËÊÑÆ°¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ô¥¿¥ê¤¬½Ð¤ë¡©ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¡ª