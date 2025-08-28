大相撲の夏巡業・静岡場所が２７日、このはなアリーナで行われた。７月の名古屋場所で１１勝４敗をマークした熱海市出身の熱海富士（２２）＝伊勢ケ浜、飛龍高出＝が故郷で相撲ファンを沸かせた。現在、幕内通算９９勝で節目の１００勝は目前。秋場所（９月１４日初日・両国国技館）では前頭３枚目前後に上がることは確実で横綱との初対決も現実味を帯びてきた。

主役の座は譲らなかった。静岡巡業でご当地力士の熱海富士が、会場を沸かせた。中入り後の取組では、祖父が昭和の大横綱・大鵬の孫にあたる王鵬（２５）＝大嶽＝を破り、約３５００人の観衆から歓声を浴びた。「地元に帰ってきて温かく迎え入れてもらってうれしい」。トレードマークでもある人なつっこい笑顔で勝利を喜んだ。

朝の稽古から精力的に動いた。大関・琴桜（２７）＝佐渡ケ嶽＝と三番稽古をしたあと、高安（３５）＝田子ノ浦＝に胸を借りてぶつかり稽古。元大関からの“かわいがり”に、全身砂まみれになりながら食らいついた。

ちびっ子相撲では、未来の横綱に胸を出した。力いっぱいぶつかってくる子どもたちのパワーを真っ正面から受け止めた。小さいころ、本名の「武井朔太郎」として関取にあこがれていた少年が、今は反対の立場になっている。「子どもたちにあこがれの存在として見てもらえたらうれしい」と、目を輝かせた。

先場所は東前頭１０枚目で１１勝をマーク。２０２３年九州場所以来、１０場所ぶりの２ケタ勝利で優勝争いに加わった。秋場所は上位陣と対決する番付まで上がることは確実で、初の横綱との直接対決も見られそうだ。これまで前頭筆頭まで番付を上げたが、照ノ富士（現伊勢ケ浜親方）が同部屋だったため横綱との対戦はなかった。豊昇龍（２６）＝立浪＝、大の里（２５）＝二所ノ関＝との対決が実現すれば、初の金星獲得のチャンスも巡ってくる。

幕内在位１３場所で積み上げた白星は９９勝。兄弟子で高校の先輩でもある翠富士（２８）は１６３勝で、戦後県勢２人目の幕内１００勝も目前だ。「静岡のファンの期待に応えられるように、１勝でも多く勝ちたい」。地元でもらった応援を力に変えて、熱海富士が来場所も土俵を沸かせる。（塩沢 武士）

〇…名古屋場所で９勝をマークして勝ち越した焼津市出身の翠富士（２８）＝伊勢ケ浜、飛龍高出＝も、地元の巡業を盛り上げた。ちびっ子相撲や髪結実演で土俵に上がるなど、ホスト力士らしくいくつものイベントに参加した。来場所に向けては「全勝優勝目指して頑張りたい。パレードを楽しみにしてください」と、笑顔で目標を語った。