Photo: 小野寺しんいち

パシャ！ それだけで、もう完成。

新たに登場したPixiel 10シリーズの目玉の一つが、カメラ機能の進化です。

特に、ズーム性能の強化がポイント。60%パワフルになったという搭載チップ｢Google Tensor G5｣が、どれだけ美しく仕上げてくれるのかも楽しみです。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10

ということで、｢Google Pixel 10｣、｢Google Pixel 10 Pro XL｣の2機種を持ち出し、夕暮れの公園で撮影してみました。

＊Proシリーズに関しては、Pixel 10 ProとPixel 10 Pro XLのカメラ性能は同等なので、今回はXLのみで検証しました。

＊今回使用する画像は、すべて無編集の撮って出しです。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XL

カメラスペック

カメラ性能から確認しておきましょう。

Pixel 10 -48MP 広角カメラ（絞り値 ƒ/1.70 / イメージセンサー 1/2インチ） -13MP ウルトラワイド カメラ（画角 120°） -10.8MP 望遠カメラ（光学ズーム5倍 / 超解像ズーム 最大20 倍） Pixel 10 Pro & Pixel 10 Pro XL -50MP 広角カメラ（絞り値 ƒ/1.68 / イメージセンサー 1/1.3インチ） -48MP ウルトラワイド カメラ（画角 123°） -48MP 望遠カメラ（光学ズーム5倍 / 超解像ズーム Pro 最大100倍）

明暗もディテールもバランスよく表現してくれる

まずは広角カメラを使って屋外で撮ってみました。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10で撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

パッと撮るだけで、赤みがかった空の色、水面の細かな揺れ、木々のディテールなどがしっかりと表現され、バランスの取れた写真が出来上がりました。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10で撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10で撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

被写体の細部や明暗差がしっかり表れています。

撮影直後には、「処理しています」という一文が出てくることでお馴染みのPixel。この間に画像処理が走り、写真を綺麗に補正してくれているわけですね。

ここはまさに、｢Google Tensor G5｣の腕の見せどころ。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10で撮影

たとえばこの写真。そのままでは、灯籠に刻まれた文字が陰になり読みにくかったのですが、明るさを持ち上げて読みやすくしてくれました。

撮るだけで綺麗に仕上がる。これがPixelのカメラ体験です。

広角カメラを使った撮影では、Pixel 10でもPixel 10 Pro XLでも、正直同じように綺麗です。それだけ無印も高性能。Pixel 10はシリーズを通して、ハイレベルな撮影が楽しめそうです。

室内の撮影も簡単美麗に

続いて、夜の屋内での撮影にもチャレンジです。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

すごい。グラスについた水滴も、お肉料理のシズル感も、いい感じに表現されてます。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10で撮影

泡のクリーミーさもしっかり捉えています。

今にも飲みたくなるような、夏の夜特有の、飲食店の芳しさも伝わるのではないでしょうか。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

夜の路地に連なる看板も、夜を彩るイルミネーションも、肉眼で見たまま写せていました。

ウルトラワイド カメラの力もチェック。48MPという高性能な超広角カメラのポテンシャルを見せつけてくれています。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

光学5倍で遠くのものも綺麗に撮る

最後に今回の目玉、望遠カメラのズーム性能はどうでしょう。

Pixel 10のすごいところは、無印スマホなのに光学5倍ズームを備えているところ。ここは、他メーカーの類似性能機種よりも一歩抜きん出ているところです。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10で撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10で撮影

光学5倍、撮ってみて驚き。景観の質感、ディテールもばっちりです。

Pixel 10 Pro XLの5倍ももちろん美しい。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XL

個人的には、光学相当を実現したPixel Proシリーズの10倍もおすすめです。

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

Photo: 小野寺しんいち Pixel 10 Pro XLで撮影

この手があったか！ な「超解像ズーム Pro」

今回のProシリーズ限定の新機能、「超解像ズーム Pro」も試してみました。

これは、12MP時にのみ使える機能です。

遠くの方にある、木を映してパシャリ。

Photo: 小野寺しんいち 元画像。Pixel 10 Pro XLで撮影

すると...

Photo: 小野寺しんいち 超解像ズーム Proを使用。Pixel 10 Pro XLで撮影

シュピーッン！

最初は荒かった画像が、「超解像ズーム Proで処理中です」という表示と共に、瞬く間に精細になったじゃありませんか！

何これ！！

これどうやっているのかというと、AIによって足りない情報を生成しているんです。

注意書きが表示されます

なるほど、その手があったか！ 物理的なカメラスペックで超えられない壁を、AIで補完しちゃおうという新手。斬新と言うか、大胆と言うか、これはズームと言っていいのか!? と思いつつも、これまでになったカメラ体験であることは間違いない。

ちなみに元画像もちゃんと残りますのでご安心を。

Photo: 小野寺しんいち

Pixel 10シリーズの撮影を体験してみた結果、「撮っただけで、すぐに綺麗に仕上がっちゃう」ことに驚きました。

カメラスペックに、最新プロセッサ、AIパワーが加わって実現しているこれは、まさにスマホ撮影の一つの頂上。

Pixel 10シリーズ、写真かなり楽しめますよ！

Source: Google (1, 2)