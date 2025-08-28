※2025年6月撮影

トップ画像は、万世橋の下流側。

万世橋の上から下流を眺めています。JR東日本の特急列車が通過しています。特急「ひたち」の様に見えます。神田川は、この先で隅田川に流れ込みます。

神田川は、井の頭公園の池から隅田川まで流れています。井の頭公園の池、搔い掘りの際に筆者は、天然ウナギが捕獲されていたのを見たことがあります。ウナギは、この川を遡上したのでしょうか。

橋の上には、外国人旅行者を乗せてきたツアーバスが何台も停車していました。

右岸に公衆トイレ。その脇に千代田区の歴史案内パネルがあります。

これがそのパネル。「万世橋」の案内です。

内容を写します。

「現在の万世橋と昌平橋（しょうへいばし）の間に江戸城の見附の一つである筋違門（すじかいもん）がありました。1872年（明治5年）に門が撤去されその石材を用いて架けられたのが萬代橋（よろずよばし 萬世橋）です。石造アーチの形状は眼鏡橋と通称され、東京の名所として錦絵などにも描かれました。

1903年（明治36年）、現在の位置に新たに万世橋が架橋された後、石造の萬世橋は1906年（明治39年）に撤去されました。現在の橋は関東大震災後の1930年（昭和5年）に架けられました。甲武鉄道（後の中央線）のターミナル駅として万世橋駅が1912年（明治45年）に開業すると、橋の周辺は交通の要衝として大変な賑わいを見せました。」

パネルをアップで撮影。右に開業時の万世橋駅の石版画。日露戦争の軍神広瀬中佐と杉野の像があります。

余談ですが、昭和4年（1929年）生まれの母は、筆者が子供頃から「杉野は いずこ〜 杉野は 居ずや〜」と文部省･尋常小学校唱歌「広瀬中佐」を歌っていました。きっと母が小学生時代に散々歌ったのだと思います。オリジナルは聴いた事がありませんが、筆者はすっかりこの歌を覚えてしまいました。母は、96歳で健在です。流石に「広瀬中佐」の歌は歌っていませんが。

秋葉原駅の方に戻ります。

ようやくつくばエクスプレスに乗ります。浅草まで4分と書かれています。

つくばエクスプレス秋葉原駅改札口。利用者さんが少ないのは、そのタイミングを待って撮影したからです。

右にきっぷの自動販売機があります。新御徒町駅までの乗車券170円を購入。

こちらが来し方。

では改札口から駅にはいります。

ホームに下りて駅名標。駅番号は、TX01。

普通守谷行に乗ります。

次回は、新御徒町駅ホームからスタートします。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます｡

