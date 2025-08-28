10月22日、23日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される『めざましライブ2025』の、出演アーティスト第1弾が発表された。

本イベントは、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』が、例年夏にお台場特設会場で開催しているイベント。今年は夏から秋へ、さらに今年10月にお台場エリアに完成するTOYOTA ARENA TOKYOに場所を変えて開催される。

今回発表されたのは、10月22日に出演するsumika、マルシィ、MAZZEL、CLASS SEVEN（オープニングアクト）と、10月23日に出演するA.B.C-Z、ME:I、CUTIE STREET、AiScReam（スペシャルアクト）。

本イベントでは、これまで番組のテーマソングを歌ったアーティストや番組にゆかりのある出演者が、ライブパフォーマンスだけでなく『めざましテレビ』キャスター陣とのトークや、アニメ『ちいかわ』のキャラクター ちいかわ、ハチワレとのコラボレーションにも参加。なお、ちいかわ、ハチワレは両日に出演することも決定している。

そのほか、出演者と来場者との“めざましじゃんけん大会”など、『めざましテレビ』ならではの企画が用意されているという。さらに、第2弾出演アーティストも近日発表予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）