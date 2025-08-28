俳優の高岡早紀が2025年8月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。無印良品の大型店舗で買い物する様子を公開した。

【写真】無印良品でショッピングする姿が美しすぎると話題の高岡早紀

神奈川・藤沢市生まれの高岡。モデル活動を経て14歳の時に、「第3回シンデレラ・コンテスト」で応募者4600人の中から優勝し、芸能界入りする。その後、役者としての評価を確立する一方で、音楽活動も行う。YouTubeチャンネル「高岡早紀 -Saki Takaoka-」は2023年2月8日に開設され、チャンネル登録者数は18.8万人を超える（2025年8月27日現在）。

「高岡早紀が無印でお買い物！自宅にある愛用アイテムも多数登場食品から観葉植物まで揃う関東最大級の無印有明さんでショッピングを楽しみました！」と題した動画で高岡は、「無印良品東京有明」にやってきたことを報告。無印良品は好きで、普段からよくアイテムを愛用しているという。

関東地方で最大面積を誇る東京有明の売場で高岡は、食品、雑貨、キッチン用品など、置かれている商品を興味深そうに見ていく。本動画にも音声で登場し、高岡の友人だというダイスケさんは、無印良品の商品をよく高岡にプレゼントしているそうで、高岡は何度か「あなたこれうちに持ってきてたよね？」と思い出していた。

観葉植物のコーナーでは、物欲が刺激されないよう、“良いものが見つかりませんように”と願いつつ、「ペリオニア」を見つけてしまうと「嘘みたいにかわいい」と大絶賛。店員さんからペリオニアについての説明を受けると、高岡は「じゃあ買います」と即購入した。

現在52歳の高岡は無印良品の大型店舗を存分に満喫。様々な商品に出会い、心をときめかせる姿は無邪気そのもの。一方、さらっとしたタンクトップとジーンズというラフな姿でも、映像からは確かな美しさを感じることができ、ここは“さすが一流芸能人”といったところか。

実際、コメント欄にも「おっとりテンポの可愛い早紀さん 最強」「本当に本当に可愛くて綺麗ですね」「ものすごくシンプルなお洋服なのに本当におきれい、発光してる！！！」「お肌がツヤツヤで見惚れる～」「オーラが凄い 綺麗の一言」などの声が多数寄せられている。

（文＝よーちゃん）