「めざましライブ2025」A.B.C-Z・ME:Iら出演アーティスト第1弾解禁 今年から開催時期＆場所変更
【モデルプレス＝2025/08/28】フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』が10月22日、23日の2日間、お台場・TOYOTA ARENA TOKYOにて「めざましライブ2025」を開催。この度、出演アーティスト第1弾が発表された。
例年夏にお台場特設会場で開催されていた「めざましライブ2025」が、2025年は夏から秋へ、さらに2025年10月にお台場エリアに完成するTOYOTA ARENA TOKYOに場所を変えて、パワーアップ。これまで番組のテーマソングを歌ったアーティストや、番組にゆかりのある出演者が、ライブパフォーマンスだけでなく『めざましテレビ』キャスター陣とのトークや、アニメ「ちいかわ」（『めざましテレビ』で毎週火・金放送中）のちいかわ・ハチワレとコラボレーションする。
10月22日はsumika、マルシィ、MAZZELが登場。オープニングアクトはCLASS SEVENが務める。
2013年結成のsumikaは、2017年に「めざましライブ」出演、2019年3月にはボーカルの片岡健太が『めざましテレビ』のマンスリーエンタメプレゼンターを務め、さらに2023年には「めざましテレビ30周年フェス」仙台公演に出演するなど番組との親交も深い。その音楽性と共にライブパフォーマンスも高く評価されており、2025年自身のツアーが40本超、夏フェスにも10本出演するなど精力的に活動中だ。
マルシィは2018年結成の福岡発3人組ロックバンド。SNSからZ世代を中心に人気となり、代表曲「ラブソング」がストリーミング1億再生突破。2023年から2年連続で「めざましライブ」に出演。2025年4月に初の日本武道館公演を行い、2026年1月開催の横浜アリーナ2daysが即日完売するなどますます勢いを増している。
2023年にデビューした8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。Debut Single「Vivid」は、数々のチャートで1位を獲得し、2023年、2024年の「めざましライブ」、「めざましテレビ30周年フェス」福岡公演にも出演。2025年はバラエティ番組や映画・ドラマ出演も続き、活躍の幅を広げている。
オープニングアクトには、TOBE所属のフレッシュな7人組グループ・CLASS SEVENが登場。2025年7月にデビューし、10月には1stシングル「miss you」がリリースされる。
10月23日にはA.B.C-Z、ME:I、CUTIE STREETが登場。スペシャルアクトはAiScReamが務める。
A.B.C-Zは2012年デビューし、橋本良亮、戸塚祥太、五関晃一、塚田僚一からなるアクロバティックなダンスと高い歌唱力を誇る。2024年に引き続き「めざましライブ」に2度目の出演となる。バラエティ番組や舞台でもマルチに活躍中で、精力的な活動で幅広い世代の支持を得ている。3ヶ月連続配信リリース企画の第1弾となる楽曲「Cocktail」が配信中。
ME:Iは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループ。2024年4月にデビュー、タイトル曲「Click」のMVは3000万回再生を突破し、『第75回NHK紅白歌合戦』に初出場した。2025年3月、リーダーのMOMONAが『めざましテレビ』のマンスリーエンタメプレゼンターを担当。初のアリーナツアーを経て、9月3日に1st ALBUM 「WHO I AM」をリリースする。
CUTIE STREETは、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2024年8月にデビューした８人組アイドルグループ。1stシングル「かわいいだけじゃだめですか？」は、TikTok総再生回数66億回を突破し、「TikTok上半期トレンド大賞2025 ミュージック部門」を受賞した。8月27日には、「かわいいだけじゃだめですか？」の続編となる新曲「かわいいさがしてくれますか？」をデジタルリリースした。
スペシャルアクトのAiScReamは、ラブライブ！シリーズからAqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!より、それぞれ黒澤ルビィ（CV.降幡愛）、上原歩夢（CV.大西亜玖璃）、若菜四季（CV.大熊和奏）の3人により結成されたスペシャルユニットだ。“ルビィちゃん！何が好き？”から始まるフレーズが印象的な「愛◆スクリ〜ム！」（※◆は正しくは「ハート」）が世界中で“バズリ”を起こした。（modelpress）
【10月22日（水）】
sumika、マルシィ、MAZZEL、ちいかわ・ハチワレ 他
OPアクト：CLASS SEVEN
MC：めざましテレビキャスター（軽部真一、生田竜聖、井上清華 他）
【10月23日（木）】
A.B.C-Z、ME:I、CUTIE STREET、ちいかわ・ハチワレ 他
SPアクト：AiScReam
MC：めざましテレビキャスター（伊藤利尋、生田竜聖、原田葵 他）
◆「めざましライブ2025」出演者第1弾発表
◆23日にはA.B.C-Zら出演
◆出演者（第1弾発表）
