

2023年の前回大会で日本は14年ぶりに優勝（写真：東京スポーツ／アフロ）

8月26日、ネットフリックスが来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放送権を獲得したことを発表した。

全47試合がライブとオンデマンドで配信され、地上波テレビでは中継されないことになる。この報道は大きな衝撃をもって受け止められ、批判的な声が多くあがっている。

日本においてWBCは国民的なイベントになっている。2023年に行われた前回大会では、日本代表の全試合が地上波で放送され、瞬間最高視聴率46.0％を記録した。

メジャーリーガーとしての地位を確立した大谷翔平という世界的スーパースターが、「日本代表」として日の丸を背負い、国内の選手たちと共に世界に挑む姿は、野球ファンに限らず多くの人々の胸を熱くするものだった。

地上波中継が盛り上がりに寄与

テレビの前で家族が肩を寄せ合い、街頭の大型ビジョンの前に人々が集まり、SNS上では試合展開ごとに沸き返る。その盛り上がりに地上波中継が果たした役割は大きかった。

テレビの受像機さえあれば、契約や登録といった煩雑な手続きをする必要もなく、全国どこに住む人でも同じ瞬間を共有することができた。だからこそ、普段は野球にあまり関心を持たない層も気軽に視聴することで、国民全体が一丸となって盛り上がる状況が自然に生まれたのである。

しかし今回は有料配信サービスのネットフリックスが独占配信を担う。もちろん熱烈な野球ファンや大谷ファンであれば、お金を払って視聴するだろう。

だが、そこまで熱心でないライト層の中には「わざわざお金を払うほどではない」と判断して、見るのをやめてしまう人も出てくるかもしれない。

スポーツの国民的な盛り上がりというのは、コアなファンだけでは生まれにくい。むしろ、普段はスポーツを見ない人や、何となくテレビのチャンネルを合わせた人たちが同時に試合を目にすることで「社会現象」と呼べるような熱狂が生まれる。そうした偶発的な広がりが失われてしまえば、前回のような盛り上がりは期待できない。

日本では、特に年配層を中心にネットフリックスのような配信サービスの利用に対して心理的な抵抗を感じる人が少なくない。スマートテレビなどを用意し、インターネット環境を整え、アカウント登録を行い、料金を支払う。そうした一連の手続きを面倒に感じて忌避する人が一定数存在する。

非デジタル世代を切り捨て？

地上波のように「テレビをつければ見られる」という単純さに比べると、見られるようになるまでのハードルが高く、視聴をあきらめる人も出てくる。今回の決定が「高齢者や非デジタル世代を切り捨てている」と感じる人がいるのも無理はない。

ただ、ここまで強い反発が巻き起こるのは、日本人が地上波テレビに対して抱いてきた特別な感情の表れでもある。日本では地上波テレビは単なるメディアではなく、電気や水道と同じような「社会的インフラ」として根付いてきた。国民的なイベントは地上波で無料で放送されるべきだという信念が維持されてきた。

そのため、「WBCが地上波で見られない」という事態は、人々にとって単なる利便性の問題ではなく、生活の前提条件を覆されるような違和感として受け止められているのである。

この状況は日本特有の歴史的背景に由来する。欧米では早くから衛星放送やケーブルテレビが普及し、人々は料金を払って多チャンネルの中から見たい番組を選ぶ文化を形成していた。

それに対して日本では、NHKや民放キー局が全国ネットワークを構築し、地方局と連携しながら高品質な番組を全国どこへでも届ける仕組みを早い段階で整えていた。結果として「お金を払わなくても十分に楽しめる」環境が存在し続け、有料放送に移行する必然性が乏しかったのである。

行政の規制も大きな要因だった。郵政省（のちの総務省）が放送行政を厳しく管理し、新規参入や多チャンネル化を事実上制限していたため、地上波局が広告収入を独占する体制が長く続いた。

日本の特殊事情が有料配信市場の成長を阻害

スポンサー企業もキー局に集中して出稿し、衛星放送やケーブルテレビに資金が流れる余地はほとんどなかった。こうした業界構造が、アメリカのような民間主導のCATV普及を阻んできたのである。

視聴者側のニーズも異なっていた。日本の民放は限られたチャンネル数でも娯楽番組、ニュース、ドラマ、アニメといった幅広いジャンルで高い水準を維持し、国際的に見ても独自のコンテンツ力を誇った。そのため「もっとチャンネル数が欲しい」というニーズが少なく、少数精鋭の番組で十分満足できる状態が長く続いた。

こうした条件が重なり、「テレビは無料で見られるもの」という意識が国民に強固に根付き、有料放送への心理的抵抗を生み出した。

欧米では「有料で当たり前」という考えが早くから浸透していたが、日本では地上波の広告モデルが機能し続けたため、視聴者が積極的に料金を支払う理由が見出しづらかった。BSやCSが登場しても契約数が伸び悩んだ背景には、こうした文化的土壌があった。

しかし、その「恵まれすぎた環境」も少しずつ変わっている。若者を中心にテレビ離れが進み、地上波局は広告収入の減少に直面。スポンサーの出稿は縮小し、制作費の削減が避けられず、安価な再放送や低コストのバラエティに依存する傾向が強まっている。

国内地上波はグローバル配信大手に敗れた

一方で、配信大手は世界市場を背景に巨額の資金を投じ、映画、ドラマ、スポーツといったジャンルに戦略的に投資している。今回のWBC放映権料が前回の5倍に跳ね上がったとされるのも、そうした資本力の差を如実に示している。国内市場だけに依存する地上波には到底支払えない金額を、グローバル展開するネットフリックスは十分に負担できるのだ。

結局のところ、今回のWBC独占配信は単なる放送権の問題にとどまらず、日本のテレビ文化全体の転換点を象徴する出来事である。長らく「無料で誰にでも届く公共的メディア」として君臨してきた地上波テレビは、資本力と国際展開を武器にする配信大手に主導権を奪われつつある。

これは「地上波テレビの終わりの始まり」を鮮明に示す事件であり、テレビが今後どのような新しい役割を模索できるかが問われている。このまま何もできなければ地上波は緩やかに衰退し、時代に取り残されることになるだろう。

（ラリー遠田 ： 作家･ライター､お笑い評論家）