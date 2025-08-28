サラヤの「しおまる ひんやりレモンソーダ味」

暑さが厳しい季節。高温多湿の環境下での運動や労働には塩分の補給が大切になる。大量の汗で体内から水分とともに塩分が失われ熱中症のリスクが高くなるためだ。濃縮タイプで経済的な塩分補給飲料、ノンシュガーで塩味のきいた果実あめに加え、子ども向けのしょっぱくない塩ラムネが好評だ。（共同通信＝出井隆裕記者）

赤穂化成（兵庫県赤穂市）は3月に「熱中対策水 10倍濃縮 シトラス」を発売した。濃縮タイプで1本当たりコップ約25杯分の塩分補給飲料がつくれる。ミネラルを豊富に含んだ赤穂の天塩を使用しており、水分と塩分を手軽においしくとれる。「牛乳割りや炭酸水割りもお薦め」（同社担当者）。500ミリリットル入りで価格は378円。

カンロは5月から「ノンシュガー塩キリっと果実キャンディ」の販売を始めた。酸味と塩味のバランスが絶妙な「塩パイン味」と、レモンや日向夏、オレンジの風味をブレンドした「塩かんきつ味」が入っている。1粒にレモン1個分のビタミンCを配合した栄養機能食品だ。70グラム入りで参考価格は227円。

サラヤ（大阪市）は4月に子ども向けの塩ラムネ「しおまる」を発売した。塩分をバランスよく調整し、子どもにおいしい味を実現。しょっぱさの要因の食塩を抑え、発汗で必要となるナトリウムを重曹で補給する。「ひんやりサイダー味」「ひんやりレモンソーダ味」の2種類を展開。30グラム入りで参考価格は194円。（いずれも価格は変動する場合があります）

サラヤの「しおまる ひんやりサイダー味」

カンロの「ノンシュガー塩キリっと果実キャンディ」