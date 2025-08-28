¡Úºå¿À¡Û°éÀ®½Ð¿È¡¦ÁáÀîÂÀµ®¤¬Æ²¡¹¤Î¥×¥í½éÀèÈ¯¡¡2°ÂÂÇÅêµå¤Ç½é¾¡Íø¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃù¶âÆÈÀê¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö12¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 2-1 DeNA(27Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ºå¿À¤¬ÃæÈ×¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¾¡Íø¡£Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö12¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Î¹¶·â¿Ø¤Ï4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡Ö6ÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Î·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á2ÅÀ¤ò¤¦¤Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¸µ¡¦¸øÌ³°÷¤Ç°éÀ®3°Ì¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡£4²ó½ªÎ»¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢5²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£ÁáÀîÅê¼ê¤Ï5²ó77µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Í¿»Íµå2¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï6²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤Î²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¤¬Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡¢8²ó¤ÏµÚÀî²íµ®Åê¼ê¡¢9²ó¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤ÄÅê¤²¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤µ¤º»°¼ÔËÞÂà¡£¤³¤ÎÆü5¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏDeNAÂÇÀþ¤ò¹ç·×3°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç4Ï¢¾¡¤È¤·¡¢Â¾µå¾ì¤Ç¤Ïµð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤áÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö12¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£