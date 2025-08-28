「愛はあるんか…」大地真央、ファン騒然の“宇宙人”ショット公開「脳内バクりました(笑)」「何しても美しすぎ」
俳優の大地真央（69）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。出演中のCMで扮（ふん）する“宇宙人”ショットを公開した。
【写真あり】美しさが地球を飛び越えた…大地真央の“宇宙人”ショット
大地は「誰って 宇宙人やん」と書き出し、現在放映中のCMのオフショットを公開。 「地球人 そこに愛はあるんか……宇宙人やて」とおなじみのフレーズとともに、激変した様子を伝えた。
この投稿には「脳内バクりました(笑)」「宇宙人でも美しいってあるんですね笑」「やばすぎ」「何しても美しすぎて」との反響が寄せられている。
