“負担”大きく閉店も…「粉もん」が物価高で危機直面 お好み焼き店・たこ焼き店など倒産件数が過去最多ペースに
お好み焼き店やたこ焼き店といった“粉もん”店の2025年の倒産件数は、2024年の同じ時期に比べて3割増加し、過去最多ペースとなっている。
「粉もタコも値上がり」
アツアツの鉄板に、だしのきいた生地を流し込み、外はカリッと、中はトロトロに焼き上げた「たこ焼き」。
そんな庶民の味として親しまれる“粉もん”が今、物価高で危機に直面している。
NAKANO DEGE（東京・中野区）・谷田真吾オーナー：
お待たせしました！ソースです！
常連客：
おいしいです！関西ぐらい味濃いのが好きです、僕は。なので好きな味に近いたこ焼きです。
常連客：
熱っ！つけだれは僕はここでしか食べたことないんで。このたれ自体も結構おいしいんですよ。
この店のセールスポイントは、自慢のたこ焼きとオーナーの人柄。
NAKANO DEGE・谷田真吾オーナー：
「たこ焼きみたいな人がたこ焼き焼いているでしょ」って言われるために、僕わざと太ったから。
「うまっ」みたいなのが聞こえたら、（自分は）会話入ってないですけど、「ありがとうございます」って言っちゃいます。
常連客でにぎわう店内だが、店は11月に営業を終えることが決まっている。
NAKANO DEGE・谷田真吾オーナー：
いっぱいいろんな人に来てもらったんですけど、それと営業続けるってことは、またちょっと違うので、それの矛盾さ・大変さがありますね、やっぱりね。好きで楽しいだけじゃ営業はできないなって…。
東京商工リサーチによると、お好み焼き店やたこ焼き店といった、“粉もん”店の倒産件数はコロナ禍で増えたあと、いったん減少していたが、2025年の倒産件数は2024年の同じ時期に比べて3割増加し、過去最多ペースとなっている。
店側の負担要因として、オーナーは物価高の影響を挙げた。
NAKANO DEGE・谷田真吾オーナー：
この粉自体も値上がりしてますね。6年間で1kg1000円くらい。タコも（1kg）1000円くらい上がってますね。紅しょうがもそうですけど、安いものを見つけないと（価格が）全然違うので。
値上がり幅が特に大きいのが、たこ焼きの命ともいえる粉やタコ。
店がオープンした6年前と比べると、仕入れ値は1kgあたり、それぞれ1000円ほど上がっているという。
さらに、ほかの食材も軒並み値上がりし、2024年と比べると、食材費は6割もアップ。
しかし、今の価格以上での提供は考えられず、やむを得ず閉店を決めたという。
NAKANO DEGE・谷田真吾オーナー：
もちろん味で勝負してるんですけど、狭い店で安く、やっぱり中野という街がそういう街なので、気軽に楽しんで飲めてというので、値段が上がってしまうと、本来やりたかったものと違うし…。
約3カ月後に迫る閉店。
常連客も慣れ親しんだ店の味をかみしつつ、さみしさを口にする。
常連客：
ふらっと立ち寄れる場所がなくなるので、割とさみしいですね。
閉店後は、2階のカラオケバーでたこ焼きの提供を続けるとしているが、物価高の影響は続きそうだ。
（「イット！」8月27日放送より）