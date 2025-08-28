各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#83 阿知波優佳子」

今月、株式会社THINKフィットネスの運営するゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート湘南大会」が神奈川・茅ヶ崎市民文化会館で開催された。トレーニング歴約1年半の30歳・阿知波優佳子が「ウーマンズレギンス158センチ以下級」「ウーマンズレギンス50歳以下級」のカテゴリーでともに準優勝。初出場で好成績を残した。12キロの減量に成功し体も心も一変。周囲のサポートに笑顔で感謝した。

――率直に今のお気持ちを教えてください。

「2カテゴリーともに準優勝でした！ 初めてで緊張しましたけど、嬉しいです！」

――トレーニングを始めたタイミングときっかけは。

「去年の1月にジムに加入しました。ダイエット目的です。大会に向けては4月くらいから調整していました」

――痩せようと思ったのはなぜですか。

「社会人になって、際限なく太り続けていたので。やばいなと思った。めっちゃ太っていて今より12キロくらい重かったです」

――特に何をよく食べていましたか。

「外食とかテイクアウトが多かった。ジャンキーなものを気にせず食べていました」

――モチベーションを保てたのはなぜですか。

「優勝したくて断ち切れました」

――理想の体に近いですか。

「はい。理想よりもちょっと絞りすぎちゃったかな」

――今後、自身へのご褒美は何を考えていますか。

「甘いものです。ドーナツ。悪い脂質を摂りたいです（笑）。今までアーモンドとかしか食べていなかったから」

――専門学校で事務職をされていると伺いました。

「今日も本当は仕事で、働いている人がいる。みんなモニターで見てくれたみたいです」

――この結果を伝えたい人はいますか。

「関わってくれた人みんなに『ありがとう』と言いたいです。トレーナーさんしかり、家族や友達にも。いろいろ制限していた中で過ごして、支えてくれたので」

――トレーニングを積んできて気持ちの面での変化はありますか。

「『前向きになったね』とすごい言われるようになりました。筋トレをして、気分もすっきりしたみたいで、より前向きになれました」

――今後の目標は。

「筋トレは習慣化できたので、このままトレーニングを続けていきたい。こういう機会があれば、また出たいと思います」



（THE ANSWER編集部）