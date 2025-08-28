スコティッシュフォールドの男の子が眠りから目覚めると、ママの姿が見えなくて不安になってしまったそう…。必死にママを呼ぶ声が「人間の子どものよう」だと話題になっています。

この様子は、記事執筆時点で9.5万回再生を突破し「愛しい～～；；♡♡ すぐ駆けつける」「どした～？ご飯はさっき食べたでしょー？」「はーいちょっとまってよ～！」「ママですこの子産みました」といったコメントが寄せられています。

【動画：起きたらママがいないことに気がついた猫→次の瞬間…】

ママを探す猫の男の子

TikTokアカウント『ちい』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの男の子「ちい」くんの姿。ベージュがかった白いもふもふの毛が素敵なちいくん。さみしがりやで甘えん坊な性格なのだそう。

ある日ちいくんが眠りから目覚めると、大好きなママの姿がなかったのだとか。ママがいなくて不安になったのか、ちいくんはママを探し始めたといいます。

まるで人間の子どものような呼び方が話題

不安そうな表情でママを探していたちいくん。なんと「まーまー」と呼んだのだそう！その呼び声は、まるで人間の子どものよう。

さらに周りをキョロキョロと見回したあと、今度は「わーん」と鳴いたというちいくん。「ママ、どこにいるのー？」と泣きべそをかいた子どものような雄叫びだったとか。

ちいくんは、ママに会いたくて仕方がないご様子。こんな声で呼ばれたら、急いで駆けつけてあげたくなりますね。

この投稿には、「ままここにいるよーーー！！！！」「どうちたの」「枯れてた母性が湧いてきました！」「はーい」「なにーって言うてもうた」など多くのコメントが寄せられています。

相思相愛な姿が微笑ましい

さみしがりやのちいくんは、普段からママにべったりなのだとか。ママがシャワーを浴びていると、お風呂場にやってくることも。ママから「ストーカー」と言われるほど、ママのことが大好きなちいくんです。

ママのほうもちいくんにメロメロなようで、バレンタインにちいくんの顔のチョコを作ったり、可愛いお洋服を着せたり、一緒にお昼寝をすることも。相思相愛なちいくんとママなのでした。

TikTokアカウント『ちい』には、スコティッシュフォールド「ちい」くんの愛らしい日常の姿がたくさん投稿されています。毛布を噛み噛みしたり怒られて拗ねたり、嬉しくて喉を鳴らしたりと色々な表情のちいくんが見られますよ。

