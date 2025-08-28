「おいしすぎてベンティで飲みたい」【スタバ】マニア大絶賛♡「最新ドリンク」

【スターバックス】で8月18日より販売が始まった「涼み 抹茶 ムースティー」は、抹茶の香りやうまみにこだわった本格的な味わいを堪能できる新作ドリンク。発売からまだ間もないにもかかわらず、お茶屋さんで飲んでいるかのような抹茶感が早くも話題に。そこで今回は、マニアたちが大絶賛する「最新ドリンク」を紹介します。

濃厚でも後味すっきりな本格グリーンティー

今回の新作ドリンクにはシロップもミルクも使われていないため、甘みよりも抹茶本来の風味が主役の仕上がり。とはいえ、甘さが全くないわけではなく、シロップやミルク代わりのホワイトモカフレーバームースを混ぜ合わせることで、抹茶の苦味と甘みをバランスよく堪能できます。

飲んだらハマる魅惑の抹茶ドリンク

さっそく新作ドリンクを味わった@j.u_u.n__starbucksさんは「おいしすぎてベンティで飲みたい抹茶です」と大絶賛。夏でも飲みやすいさらさらとした口当たりの理由は、ミルクではなく水を使って抹茶を作っているからなんだとか。

飲んだ人からトリコになっていく【スターバックス】の「最新ドリンク」。@stb_____gramさんによるとドリンクに入っている抹茶パウダーは増量可能なため、さらに濃厚な抹茶を味わうこともできます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@stb_____gram様、

@j.u_u.n__starbucks様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる