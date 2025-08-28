年長の先輩猫が子猫の面倒を見ようとしたところ、思いがけないハプニングが発生。まさかの出来事に動揺してしまう先輩猫の様子が可愛いと注目を集めています。投稿を見た人からは、「どちらも可愛いうえにシュールｗ」「先輩猫ちゃんの『あらあら…』って表情がいいｗ」と笑顔あふれるコメントが寄せられ、16万再生を記録することとなりました。

【動画：先輩猫が子猫にスリスリしようと顔を近づけたら…】

子猫に頭をスリスリするモモヨちゃん

Instagramアカウント『kafka cattery • カフカキャッテリー』に投稿されたのは、ロシアンブルーのモモヨちゃんが子猫のお世話をする光景。モモヨちゃんはたくさんいるロシアンブルーたちの年長者で、日頃から子猫たちの面倒を見てくれているのだそう。

この日も、モモヨちゃんは子猫とじゃれ合って、楽しそうにしていたといいます。ソファの上で子猫に頭をすり寄せるモモヨちゃんに身を任せるこの子の姿は、まるで親子のようです。

しかし、そんなふたりに思いがけないハプニングが降りかかることに。なんと、モモヨちゃんが頭を子猫に擦り寄せていると、ソファの端にいた子猫がソファから落下してしまったのでした！

その光景を見たモモヨちゃんは、下に落ちた子猫を見つめながら、気まずそうに舌を出していたそう。子猫の安否も心配ですが、まさかの展開にじわじわとした笑いが込み上げてきてしまいます。

予想外の事態に動揺が隠せないモモヨちゃん

子猫を可愛がっていたところ、思いがけず子猫をソファから落下させてしまったモモヨちゃん。するとモモヨちゃんは、どこか動揺した様子で姿勢を正したそう。

視線を泳がせながら、ソファの上に居直ったといいます。その姿は、「なんだか悪いことしちゃったかな」と考えているかのよう。子猫と遊ぶときには、力加減が重要なのだと身をもって知ったモモヨちゃんなのでした。

死角からの攻撃を受けたモモヨちゃんは…

この日は、モモヨちゃんが子猫をソファの下に落としてしまったものの、別の日にはモモヨちゃんに予想外の出来事が降りかかることに。

その日も、いつものように子猫と一緒にソファでくつろいでいたモモヨちゃん。するとそこへ別の子猫がやってきました。そして、子猫がソファの下から前足を伸ばしたかと思うと…モモヨちゃんのお顔にタッチ！死角からの突然のじゃれつきに、モモヨちゃんは驚いたように体を起こしたといいます。



しかし、モモヨちゃんは子猫を怒ったりはせず、ソファの奥で心を落ち着かせていたそう。きっとそんな優しいモモヨちゃんだからこそ、子猫たちはいつもモモヨちゃんと一緒に居たいと思うのでしょう。

この光景には、「『え？あ…』ってお顔が可愛い♡」「落ちちゃったｗ」「みんながモモヨちゃんの側に集まっているのが微笑ましいです」と、感想が寄せられています。

Instagramアカウント『kafka cattery • カフカキャッテリー』では、そんな仲良しなロシアンブルーキャッテリーの日常の光景を見ることができますよ。

モモヨちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kafka cattery • カフカキャッテリー」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。