奈良市議のへずまりゅう氏（34）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「【感謝】初の議員報酬に震えました」として、議員報酬の明細を公開した。



【写真】公開！驚きの議員報酬明細

7月20日投開票の奈良市議選で当選したへずま氏は「8月分報酬支給明細 報酬額596000円 控除合計額194800円（内訳 所得税194800円 差引支給額40万1200円」との明細を画像で添付。「地方議員でもこんなにあるんですね。感謝の気持ちと緊張感が高まりました。何としてでも結果を残します」と誓った。



さらに「奈良市民の血税は無駄にはしません。何倍も奈良の利益になるようにします。へずまりゅうに任せてください」と抱負を述べた。



別の投稿では「何もしない議員が一番得をします。政務活動費についてはまだ使用していません。県外移動が増えれば少なくなりますが自分は誰よりも皆様に寄り添い行動で示します」とつづった。



リプライには「議員の明細初めて見た」「こんなに貰えるんだ」との声が寄せられた一方「所得税エグい」「税金で19.4万円引かれるのヤバいよな」との意見も。へずま氏の妻・へずま嫁（しーちゃん）もXで「あと所得税約20万円も引かれるのはびっくり」と驚いていた。



（よろず～ニュース編集部）