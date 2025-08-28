フィリピンのマニラで、日本人男性2人が銃殺される事件が起きた。フィリピン当局は、首謀者は日本にいる日本人とみている。実際、フィリピンの治安は良くないのか。ABEMA的ニュースショーでは、マニラ在住者や事情通たちに話を聞いた。

【映像】日本でいう歌舞伎町？マラテの様子（実際の映像）

マニラはフィリピンの首都で、首都圏の人口は1348万人だ。Googleストリートビューで旅する“達人”の吉田喜彦氏は、国際空港の北側にある1571年創建のマニラ大聖堂を紹介する。「Googleストリートビューの中では、非常に好きなエリアだ。彫刻も非常に細かく見られて、荘厳な雰囲気が伝わってくる」。

そこから少し南に行くと、1571年から150年の歳月をかけて建造されたサンチャゴ要塞（ようさい）がある。「こちらも要塞のすぐ近くまで、歩くような気持ちで見ることができる」。

そんな美しいマニラだが、別の一面もある。ドゥテルテ大統領（当時）は2020年4月、新型コロナウイルスの移動制限対策時に「過激な行動を取れば容赦なく射殺する」と公言した。フィリピンでは、許可を取れば銃の所持が認められている一方で、未登録の違法な銃も広く出回っている。

2024年6月、マニラ市内で日本人が経営する焼き鳥店も被害に遭った。店主は「目を出した毛糸の帽子で入ってきて、直接客のところに行って、強盗が『おい！』と金をとった事件だった。それから後に、私の方に来て、携帯電話とバッグをとられそうになって、ガン（拳銃）を突きつけられて、生きた心地がしなかった」と振り返る。客入りにも影響が出たそうで「飲食協会の仲間うちで話しているのは、3割もしくは4割」だという。

日本大使館によると、2024年10月以降、日本人が被害に遭った拳銃強盗事件は21件にのぼる。

マニラにある日本人向けの新聞社「まにら新聞」の中村浩久編集局長は、「銃器が街中にあふれている。違法銃器、無登録の銃器というか、簡単に凶悪な武器が手に入りやすい環境がある。今回も容疑者は捕まったが、これぐらい警察が頑張って仕事をするようになったのは最近のことで、10年になるかならないか。それまでは凶悪事件を起こしても捕まりにくい背景があった」と説明する。

フィリピンに19年住み、不動産デベロッパーとしてマニラを熟知するRAM Homes Allied Services Inc.の桐原隆社長は、危険な地区としてマラテを挙げる。「日本でいうと、ズバリ新宿の歌舞伎町だ。マラテの周りは結構近い圏内にスラムみたいなものもいくつか点在していて、そういう人たちもアクセスしやすい。マラテに出入りしたりしなければ、基本ほとんどトラブルがないのではないかと思う」。

世界の危険地帯を歩く人気YouTuberの「EXIT JACK」マンペーさんは、「ストリートチルドレンの子どもたちもかなり多く、だいたい花を売りながら近づいてきて、ちょっと相手をするとポケットに手を入れられる。スリやカメラを盗まれることもあった」と振り返る。

7年前に初めてマラテを訪れたときには、「レディーボーイの方が近づいてきてハグするような感じで喋ってくるが、知らない間に僕の友達の携帯がなくなっていた。『何もやってない』みたいな感じだったが、結局脇に挟んでいた。『脇にあるやんけ！』となったら、逆ギレしてきて殴りかかってきた」のだそうだ。

マニラでもうひとつ有名な繁華街が、マカティ地区だ。多くの日本人が住み、治安もいいと言われていたが、去年から被害が多発した。拳銃強盗に遭った焼き鳥店も、この地区にある。ストリートビューで、吉田氏が紹介する。「アヤラ通りの交差点が一番有名だが、本当にキレイで高層ビルが立ち並ぶ現代的な景観だ。マイクロソフトやインテルといった世界の名だたる企業も、この地域にあると聞いている。この地域で仕事をしている日本のビジネスマンも、たくさんいると思う」（吉田氏）

しかし夜になると一変する。マンペーさんは「マラテはぎゅっとしている。いわゆる歌舞伎町のように、飲み屋が並んでいる。マカティはいろんなところに（店が）点在しているような感じだ。観光客、日本人、中国人、韓国人がよく遊ぶ場所で、住んでいる人も多い。だからこの人たちを狙う悪い人たちは、そこに行くのだろう」と話す。

また、世界中を旅した経験から、「東南アジアでいうとトップクラス（で治安が悪い）。危険度で言うと、南米の危険とされるコロンビアとか、そういうところの繁華街ぐらいの殺伐とした空気を感じる」と評する。その一方で、「ちゃんとしている店がほとんど。店も商売もちゃんとしているところがほとんどで、その中ですごく少数の悪い人たちがこういうことをしていることは言いたい」とも語る。

マニラ在住の日本人も、同様の考えを持つ。ルフィ事件で特殊詐欺の拠点になったことについて、桐原氏は「フィリピンの人たちから言うと、『日本で起きている事件で、フィリピンは舞台に使われた』という認識だ。強盗で押し入ったのは日本の話で、お金のやり取りも日本でやっていて、フィリピンはあくまで電話などで指示をする場所。フィリピンの人たちはそう思っている」と紹介する。

中村氏も「今回の事件や、去年10月以降からの事件を含めた全体の傾向として、凶悪犯罪が増加傾向にあるとは思っていない。大きい事件が連続したが、私たちは何とかそれを払拭したいと思っている」と語った。

「強盗も凶悪犯罪に違いないが、殺人という面に関してみると、私が来た2000年当初は1年平均7人ぐらいの日本人が、なんらかの事件に巻き込まれて命を落としていた。たしかに強盗事件は増えているが、殺人に関してはすごく改善されている。日本人が絡んだものでいうと2024年3月にフィリピン人の母親と日系人の娘が殺害された事件があったが、それ以降1年以上、亡くなった事件はない。長いスパンで見ると、凶悪犯罪は減っているのではないか」（中村氏）

自身の経験としては、「フィリピン在住27年になるが、その間、幸いながら身の危険を感じる目に遭ったことはない」という。

銃社会であることについては、「日本と大きく違い、デパートや金融機関には、拳銃やショットガンを持った警備員が入口に立っているのが普通の光景だ。街中で銃を見るのは当たり前の状況のため、銃に対する恐怖心は、日本に比べてずいぶん低いのでは」と明かす。なお「外国人は基本的に銃を持てない。許可を受けて持っているのは、基本的にフィリピン人だけだ」という。

マニラを訪れる際に、気をつけておくことは何か。「殺人がいくら減ったと言っても、強盗事件も十分凶悪だ。万が一、不幸にもそういう場面に遭遇してしまった場合は、絶対に逆らわないことが第一だ。殺されることはないというものの、犯人側は本物の拳銃を持っている可能性が高い。逆らったり逃げ出したりすると撃たれる可能性が高まる。日本大使館も言っているが、絶対に逆らわない。お金を出して済むことなら、それで終わらせる」「ホテルにいったん入ってから、遊びに行く場合には、パスポートなどの原本はホテルに置き、持ち歩くのはコピーにするといった自衛策は必要だ」。

移動手段については「都市部では配車アプリで呼び出すのが一般的になっている。できれば現地では配車アプリで、ちゃんと登録されたドライバーが運転するタクシーを利用してほしい。ただ、現地で使えるスマホがないと難しいため、ない場合にはホテルや空港などできちんと客待ちをしているタクシーを利用する。流しのタクシーは、なるべく避けた方がいい」とアドバイスする。

現地の通貨事情は「ほとんどが現金決済だが、最近は電子マネーも増えている。携帯電話をかざして決済できる方法も増えてはいるが、一番多いのは現金決済だ」という。

ここまで危険性について触れてきたが、反対にフィリピンの良さもある。「まずは人間が明るくて陽気で、親切にしてくれる。だからといって油断は禁物だが、明るい人柄がある。冬がなく、暑すぎる面もあるが、暖かい国で、特にお年を召した方には良い環境だ」と説明した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）