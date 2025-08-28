ゴチ初登場・伊藤沙莉、増田貴久からアドバイス イモトアヤコは11年ぶりに登場
俳優の伊藤沙莉、タレントのイモトアヤコが、きょう28日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（後7：00〜後9：00）内企画「ゴチになります！26」にVIPチャレンジャーとして出演する。
【番組カット】伊藤沙にアドバイスを送る増田貴久
昨年の朝ドラ『虎の翼』で主演を務めた伊藤は、ゴチ初参戦となる。「何の食材が高いか相場がわからない」という伊藤に、増田貴久がアドバイスを送る。『24時間テレビ』のスペシャルサポーター・イモトは11年ぶりの登場となる。
バトルの舞台は、千葉・浦安ブライトンホテル東京ベイにある日本料理・味処「季布や」。旬の食材を取り入れた絶品和食を味わうことができる。設定金額は1万8000円で、自腹額は8人で14万円超となる。
岡村隆史がアブダビロケで購入したゴールドネックレスは、前回ビリで自腹を支払った増田のもとに。しかし、半信半疑の増田は「頼りたくない」と返却。これが吉と出るか凶と出るか。
今回のテーマは「夏の終わりの花火ゴチ」。ゴチメンバーが食事の合間にさまざまな花火を楽しんでいく。まず変わり種の“たこおどり花火”には、伊藤も「きれい」「かわいい」と童心に帰る。イモトは大迫力の手持ち花火に「いいねえ！」と大興奮。さらに1万6500円の超高級線香花火を楽しむが、思わぬ結果になる。
さらに、花火がハートや星の形に見えるメガネをかけると、超ラブリーな光景に大はしゃぎ。ほかにも、室内で楽しめるバーチャル打ち上げ花火を体験する。ここでゴチ名物の“即興告白”にせいや（霜降り明星）が挑戦。白石麻衣を相手に即興で愛の歌を口ずさむが、小気味良いフレーズがクセになる。そして、全員が協力して撮影する花火アートにもチャレンジ。ある単語を一文字ずつ、担当を割り振って、一発本番でそれぞれが描いていくが、まさかのあのメンバーがやらかし、ひんしゅくを買う。
伊藤は、10年前に小芝風花と共演歴があるという。それはEXILE AKIRAが主演を務めた人気ドラマ『GTO』。互い生徒役で伊藤と小芝はある“因縁”があったというが、その当時の関係性に一同興味津々。そんな小芝の背後には話題の朝ドラ『はろてんか』のポスターがあった。そのサプライズに小芝も思わず爆笑。「本物の朝ドラヒロインがいるんですよ！」と恥ずかしがる。
一方、イモトは最近、3歳の息子に“正義感”が芽生え始め、街中で少しでも間違ったことがあると「ママ、直そうよ」と厳しく指摘され振り回されているという。そんな年頃の子どもの成長ぶりに「かわいい」と一同ほのぼのとする。
現在、自腹レースは白石がダントツのビリだが、小芝、高橋文哉、せいやと僅差の戦いが続く。ゴチ中盤戦で高額の一戦、負ければ徐々にクビが見えてくる。
【番組カット】伊藤沙にアドバイスを送る増田貴久
昨年の朝ドラ『虎の翼』で主演を務めた伊藤は、ゴチ初参戦となる。「何の食材が高いか相場がわからない」という伊藤に、増田貴久がアドバイスを送る。『24時間テレビ』のスペシャルサポーター・イモトは11年ぶりの登場となる。
岡村隆史がアブダビロケで購入したゴールドネックレスは、前回ビリで自腹を支払った増田のもとに。しかし、半信半疑の増田は「頼りたくない」と返却。これが吉と出るか凶と出るか。
今回のテーマは「夏の終わりの花火ゴチ」。ゴチメンバーが食事の合間にさまざまな花火を楽しんでいく。まず変わり種の“たこおどり花火”には、伊藤も「きれい」「かわいい」と童心に帰る。イモトは大迫力の手持ち花火に「いいねえ！」と大興奮。さらに1万6500円の超高級線香花火を楽しむが、思わぬ結果になる。
さらに、花火がハートや星の形に見えるメガネをかけると、超ラブリーな光景に大はしゃぎ。ほかにも、室内で楽しめるバーチャル打ち上げ花火を体験する。ここでゴチ名物の“即興告白”にせいや（霜降り明星）が挑戦。白石麻衣を相手に即興で愛の歌を口ずさむが、小気味良いフレーズがクセになる。そして、全員が協力して撮影する花火アートにもチャレンジ。ある単語を一文字ずつ、担当を割り振って、一発本番でそれぞれが描いていくが、まさかのあのメンバーがやらかし、ひんしゅくを買う。
伊藤は、10年前に小芝風花と共演歴があるという。それはEXILE AKIRAが主演を務めた人気ドラマ『GTO』。互い生徒役で伊藤と小芝はある“因縁”があったというが、その当時の関係性に一同興味津々。そんな小芝の背後には話題の朝ドラ『はろてんか』のポスターがあった。そのサプライズに小芝も思わず爆笑。「本物の朝ドラヒロインがいるんですよ！」と恥ずかしがる。
一方、イモトは最近、3歳の息子に“正義感”が芽生え始め、街中で少しでも間違ったことがあると「ママ、直そうよ」と厳しく指摘され振り回されているという。そんな年頃の子どもの成長ぶりに「かわいい」と一同ほのぼのとする。
現在、自腹レースは白石がダントツのビリだが、小芝、高橋文哉、せいやと僅差の戦いが続く。ゴチ中盤戦で高額の一戦、負ければ徐々にクビが見えてくる。