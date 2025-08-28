「うちの犬可愛すぎるから見てくれ」“初の川遊び”パグ犬の行動 飼い主「水遊びは正直あまり得意ではない」
パグが “エアー犬かき”をする動画がXに投稿され、かわいすぎる姿に表示回数287万件超え、9万4000「いいね」が付く話題となっている（27日午後7時時点）。
【写真一覧】「うちの犬可愛すぎる」“エアー水かき”をするうめちゃん
飼い主のうめちゃん日記さん（@Umechanpag）は、「うちの犬可愛すぎるから見てくれ」と愛犬のパグ・うめちゃん（メス・5歳）が、川に入る前から “エアー犬かき”をしている姿を投稿した。
飼い主は「今回が初めての川遊びだったのですが、教えていないのに自然と犬かきを始めた姿には驚かされました。水遊びは正直あまり得意ではなく、今回も少し泳いだらすぐ岸へ上がってしまいました」と当時について話している。
初めての川遊びで“イメージトレーニング”が完璧だったうめちゃん。動画を見たユーザーが「イメージは完璧！」と称賛のコメントを送ると、飼い主は「完璧です」と返答。また「エアーかきかき。可愛いね」「水に近づく程に足が速くなるのが、またたまらなく可愛いですね」「めちゃくちゃ可愛いしご家族にすごく愛されてるのが伝わってきて幸せな気持ちです」などの反響が集まっていた。
