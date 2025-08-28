ラウール“カヲル”の働くホストクラブで傷害事件が発生 『愛の、がっこう。』第8話あらすじ
俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜 後10：00）第8話が、28日に放送される。このほど、第8話のあらすじ・場面写真が公開された。愛実（木村）は家を出る決断をくだし、カオル（ラウール）の働くホストクラブ「THE JOKER」で傷害事件が発生する。
【場面カット】カッコイイ！真剣な顔で佇むラウール
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・愛実が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲルに言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
■第8話あらすじ
家を出る決意をした小川愛実を、父・誠治（酒向芳）は引き止めようとする。「今日は、部屋を探しに行くだけ」と伝えて外へ出た愛実は、カヲルが勤めるホストクラブ「THE JOKER」で傷害事件が起こったことを知り、店へと走り出す。
店の周囲にはマスコミや野次馬が集まっていた。取材をしていた町田百々子（田中みな実）は愛実を見かけ、驚いて声をかける。看板ホストのつばさ（荒井啓志）が狙われ、それを庇った誰かが刺されたと聞き、不安が高まる愛実。「チワワ先生」背後から聞き慣れた声がして振り向くと、立っていたのはカヲルだ。愛実はその場に崩れるようにうずくまってしまう。
高熱で苦しむ愛実は百々子の部屋で介抱されることに。百々子は帰ろうとするカヲルを呼び止め、愛実の看病を任せて会社へと戻る。目を覚ました愛実は、カヲルが怪我をした理由を尋ねるが、カヲルは愛実にも「飲みすぎて転んだ」と嘘をつく。翌日、愛実が目を覚ますとカヲルの姿はない。愛実がダイニングキッチンに向かうと、テーブルの上に置かれた食事と手紙を見つける。
愛実のためにと一週間も会社を休んでいる誠治は、早急に結婚を進めるようにと川原洋二（中島歩）に激しく発破をかける。数日後、「THE JOKER」が営業を再開。カヲルが出勤すると、店の前に川原の姿が…。一方、社長・松浦小治郎（沢村一樹）は、事件を受けてある決断をする。
