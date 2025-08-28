9月11日放送の単発特番『一流の技をムダ遣い THE恐縮オファー』の出演者（C）ytv

　5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五が、9月11日に放送される読売テレビ・日本テレビ系の単発バラエティー特番『一流の技をムダ遣い THE恐縮オファー』（後11：59〜）でMCを務めることが決定した。

【番組カット】ささいな悩みに取り組むプロの姿を見守るゲストら

　世の中にあふれるささいなお悩みを“ならば！”と番組が拡大解釈し、あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファーを出して、本気で取り組んでもらう恐縮検証バラエティー。ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、青山テルマ、永尾柚乃を迎えて送る。

　町中華の軒先にある「冷やし中華始めました」の看板を、菅義偉・元総理大臣が記者団の前に掲げて発表した新元号「令和」を書いた書道家に頼んでみたらどうなるのか。景品が取れない子どもの悩みとして、縁日の射的をレジェンド猟師がやってみたらどうなるのか。恐縮過ぎるオファーに、プロフェッショナルたちが本気で応える中で、人間ドラマが生まれる。