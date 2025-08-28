◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッズ戦に「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりの勝利を狙う。３戦ぶりとなる４６号が出れば、昨季加入したドジャースで通算１００本塁打となる。

大谷は前回登板２０日（同２１日）の敵地・ロッキーズ戦では、メジャー通算１０００試合目で二刀流出場。だが、自己ワーストタイ被安打９の４回５失点で今季初黒星を喫した。４回に右太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、出場は続行したが、８回に代打が送られて途中交代したが、翌日以降は打者として出場を続けている。

前日２６日（同２７日）は本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、４打数１安打１打点。６回には７試合ぶりのタイムリー安打を放つなど、チームを３連勝に導いた。チームは単独首位を堅守し、地区Ｖマジックは「２８」に減少。この日は今季最長１３連戦の最終戦に臨む。

この日は昨年達成した「５０―５０」を記念した今季３度目のボブルヘッド人形の配布日だ。昨年８月２８日のオリオールズ戦ではデコピンの始球式を成功させ、先頭打者本塁打。今年４月２日のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日のアスレチックス戦では２打席連続連発など、３度続けてドラマを演出している吉日だ。プレーボール５時間前ですでに約５０人が列を作っていた。