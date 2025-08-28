テーマは「九州一 美しいアフタヌーンティー」。

“おいしい芸術の秋” の訪れです。

風景画をイメージしたチョコレートに、額に入った絵のようなトッピングも。

来月から提供されるアフタヌーンティー。

芸術と美食の秋を楽しめます。

長崎市の長崎マリオットホテルでお披露目された

「九州一美しいアフタヌーンティー “The Museum”」。

今年 開館20周年を迎えた県美術館とコラボ。

収蔵作品やスペイン文化をモチーフにしたスイーツやセイボリーなど、13種類が彩ります。

県美術館が収蔵する風景画から着想を得たという「ショコラ・ド・アート」。

絵画ならではの色使いがマーブルショコラで表現されています。

（冷川小粹アナウンサー）

「中のガナッシュがトロトロで濃厚。見た目だけでなく、味もとてもおいしい」

新作アフタヌーンティーは、来月1日からの提供です。

（長崎マリオットホテル 榮岩 雅幸 総料理長）

「目で見て食べて五感で感じて、楽しんでもらいたい」

（県美術館 小坂 智子 館長）

「作品を形にするだけでなく、美術館の建物や雰囲気、さまざまな要素を形にしているので、幅広い美術館の在り方を楽しんでもらいたい」

アフタヌーンティーを注文すると、県美術館の招待券がプレゼントされるということです。