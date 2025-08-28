“芸術の秋”をスイーツで楽しんで！美術館とコラボした「九州一美しいアフタヌーンティー」《長崎》
テーマは「九州一 美しいアフタヌーンティー」。
“おいしい芸術の秋” の訪れです。
風景画をイメージしたチョコレートに、額に入った絵のようなトッピングも。
来月から提供されるアフタヌーンティー。
芸術と美食の秋を楽しめます。
長崎市の長崎マリオットホテルでお披露目された
「九州一美しいアフタヌーンティー “The Museum”」。
今年 開館20周年を迎えた県美術館とコラボ。
収蔵作品やスペイン文化をモチーフにしたスイーツやセイボリーなど、13種類が彩ります。
県美術館が収蔵する風景画から着想を得たという「ショコラ・ド・アート」。
絵画ならではの色使いがマーブルショコラで表現されています。
（冷川小粹アナウンサー）
「中のガナッシュがトロトロで濃厚。見た目だけでなく、味もとてもおいしい」
新作アフタヌーンティーは、来月1日からの提供です。
（長崎マリオットホテル 榮岩 雅幸 総料理長）
「目で見て食べて五感で感じて、楽しんでもらいたい」
（県美術館 小坂 智子 館長）
「作品を形にするだけでなく、美術館の建物や雰囲気、さまざまな要素を形にしているので、幅広い美術館の在り方を楽しんでもらいたい」
アフタヌーンティーを注文すると、県美術館の招待券がプレゼントされるということです。