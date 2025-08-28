白内障は「白髪と一緒」…70歳以上の9割がなる目の老化は、慌てて手術しなくていい納得の理由

「視力が下がってきた」「目がかすむ」「モノがぼやけて見える」――気になる目の症状があっても「まあ、大丈夫だろう」と、そのまま放置していないだろうか？ 目の疾患には、自覚症状がないまま進行して、気づいたときには失明寸前になるものがいくつもあるから、決して油断できない。

※本稿は、『ハーバード × スタンフォードの眼科医が教える 放っておくと怖い目の症状25』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

70歳以上は9割！ 白内障

間違いだらけの目の常識

Q 白内障はすぐ手術しないと手遅れになる？

A 白内障は「白髪になる」のとほぼ同じ老化現象です。

目のレンズである「水晶体」が濁って、見えづらくなる「白内障」。糖尿病やアトピー性皮膚炎などが要因で起こることもありますが、多くは「加齢」が原因です。

近年では、早いと30代から白内障を起こす人もいます。

統計によってばらつきはあるものの、「公益財団法人 日本医療機能評価機構」による発症率は、50代で約40％、60代で約70％、70歳以上になるとおよそ90％と、年齢を重ねるほど多く見られるのが白内障です。

そのため、白内障は高齢になるとほとんどの人に出てくる「白髪と同じ」ようなものと指摘する専門家も少なくありません。

透き通っていた水晶体が白く濁る

白内障は、水晶体に含まれている「タンパク質」が変性して濁りが生じます。

生卵の白身は透明ですが、熱を加えると白く固まります。わかりやすくいうと、これと同じようにタンパク質の構造が変わり、透き通っていた水晶体が白く濁るのが白内障です。

基本的に白髪が黒くなることはないように、白濁した水晶体も透明には戻りません。

人工の眼内レンズを入れるのが一般的

白内障の内服薬や点眼薬は、あくまで進行を遅らせるためのものです。

白濁が進んで見え方に支障が出るようになったら、手術で水晶体をとり除き、その代わりに人工の眼内レンズを入れるのが一般的です。

動画投稿サイト「YouTube」で「白内障手術」とキーワード検索すると、実際の手術の動画が見られます。興味がある人は、ご覧になってみてください。

慌てないで！ 手術の決め手はあなたの「生活」

「白内障はいつ手術したらいいですか？」とよく患者さんに聞かれますが、手術が必要であるか必要でないかは、ご本人のライフスタイル次第です。

白内障は合併症を併発しない限り、失明に至る病気ではありません。そのため「すぐに手術をしないと手遅れになる」ということはないのです。

白内障手術は日帰りも可能

いつ手術をしても、人工の眼内レンズを入れれば、よく見えるようになります。手術自体は局所麻酔で短時間に終わりますから、日帰りも可能です。

そのため、白内障手術のタイミングは日常生活の見え方によって、患者さん自身が決めればいいと私は考えています。

まだ40代の働き盛りであれば、視界が白濁していて見づらいと不自由でしょうから、早めに手術をしたほうがいいかもしれません。一方、「孫の顔が見られればいい」と考える年齢で、日常生活に困らなければ、手術を急ぐ必要はありません。

