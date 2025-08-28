令和の若者＜Z世代＞について、「会社をすぐ辞める」「タイパ重視」といったイメージを持つ方もいるのではないでしょうか。世代・トレンド評論家の牛窪恵さんは「実は、メディア発信による既存イメージの多くが、彼らの実像を見えにくくし、『昭和・令和世代』との大きなギャップを生んでいる可能性が、指摘され始めている」と話します。そこで今回は、牛窪さんがZ世代のナゾに迫った著書『Z世代の頭の中』から一部を抜粋してお届けします。

恋愛は「したいのにできない」わけではない

こと恋愛は結婚と違い、「したいのにできない」状況とは言えないのです。

15年、私は当時20代の若者６００人に定量調査を実施、並行して集中的にインタビュー調査を行ない、著書『恋愛しない若者たち――コンビニ化する性とコスパ化する結婚』（ディスカヴァー携書）を書きました。おかげさまで７万部弱を売り上げるベストセラーになり、中国をはじめアジア各国でも翻訳版が出版されたのですが、このとき取材した日本の若者たち（おもに、ゆとり世代／現30代前半〜半ば）は、軒並みこう話しました。

それが、「恋愛はコスパが悪い」。「恋愛したいのにできない」より、圧倒的に「恋愛は面倒」で「割に合わない」、だから「あえて手を伸ばさない」との印象だったのです。

すなわち、恋愛にはお金や時間がかかる、自分たちの趣味やコミュニティを犠牲にしなければならないかもしれない、その割には結果が見えない、不確実性が高いとの見方です。

令和の若者・Ｚ世代も、恋愛を少なからず「必需品」とは考えていない様子が、複数の調査結果から分かります。

恋愛価値の下落

22年、マーケティング会社がＺ世代（15〜24歳）に実施した調査では、恋愛を「まったく＋あまり＋必ずしも必要ではない」と答えた若者が、５割（53.３％）を超えていました（ＳＨＩＢＵＹＡ１０９ ｌａｂ．「Ｚ世代の恋愛・結婚観に関する意識調査」）。

また24年、人材サービス企業がＺ世代（18〜28歳／マッチングアプリ利用経験者）に行なった調査でも、「（いい人がいれば）結婚したい」との回答は約８割（男性76.７％、女性79.９％）を占めますが、一方で「恋愛が面倒」が、男女共に６割以上（男性62.６％、女性67.５％）にものぼったのです（ネクストレベル「Ｚ世代の恋愛・結婚観」）。

「恋愛が面倒」派が増えると、「彼氏（彼女）が人生のすべて」などと過度に思い入れる若者は「メンヘラ（メンタルヘルスを病んだ人）」とも見られかねず、真正面から恋に溺れているとは公言しにくくなった。それが恋愛価値の下落に繋がった側面もあるでしょう。

半面、私のような「恋愛至上主義」の時代に青春を過ごしたバブル世代から見ると、「不確実なことにお金や時間をかけるからこそ、恋愛は面白いのでは？」とも感じます。ですがＺ世代の多くはその余裕がない。金銭面だけではなく、「ストレス回避」にも敏感ですから、メンタルをすり減らしてまで、わざわざ恋愛するのは「面倒」なのです。

恋愛リスクが「見える化」された

また、様々な恋愛リスクがＳＮＳなどによって「見える化」されたことも、大きな恋愛阻害要因でしょう。15年の取材時、そのリスクはおもに、以下６項目に大別されました。

１、告白時や交際後にフラれるリスク ＝失恋の傷、公開処刑など

２、友人・知人と同じ異性を奪い合うリスク ＝コミュニティの和の乱れなど

３、交際中の監視、束縛、詰問リスク ＝ＳＮＳ監視、モラハラ、デートＤＶなど

４、交際中に意図せず妊娠する（させる）リスク ＝親不孝、人生計画が狂うなど

５、親が相手を気に入らないリスク ＝親不孝、結婚後に協力が得られない、など

６、交際して別れたあとのリスク ＝思い出の傷、ストーカーやリベンジポルノなど



１の「公開処刑」は、告白したりフラれたりしたことを、「こんなこと言われちゃって」「やだー、きもっ（気持ち悪い）」などと、おもにＳＮＳ上（公の場）にさらされてしまうこと。

２の「和の乱れ」は、コミュニティ内のＡさん、Ｂさんが同じ相手を奪い合うことでその後、周りが気をつかったり、互いにギクシャクしたりと人間関係が悪くなること。

３の「モラハラ」「デートＤＶ（交際中の暴力）」は、「ＳＮＳ監視」とリンクして起こることも多く、交際中にＳＮＳなどを通じて恋人に行動を監視され、「昨日のあの画像（投稿）は誰が撮ったんだ？」や「なぜＳＮＳであのコと繋がってるの？」などと詰問され、場合によると言葉や身体的な暴力を加えられるといった具合です。

大きな社会問題にも

一方、４、５の「親不孝」は文字通り、結婚だけでなく恋愛も「親が気に入る相手じゃないと」と考えたり、意図せず妊娠したり（させたり）することで「親ががっかりする」と恐れること、そして６の「リベンジポルノ」は、恋人にフラれた腹いせに、交際時に撮影したプライベートな画像や動画をネット上などにバラまかれてしまうこと。

とくに最後のリベンジポルノは、13年10月、東京・三鷹市在住の女子高生（当時）が、元交際相手の男性（ストーカー）に刃物で刺されて亡くなった事件を機に大きな社会問題になりました。犯人は復縁を迫る一方で、交際中に撮影、所有していたその女子高生の性的画像や動画をネット上にアップロードし、拡散していたのです。

私がインタビューした若者たちは、被害者が自分たちとほぼ同年代だったこともあり、「怖い」「もし別れたあとで、あんなこと（画像や動画の拡散）されたら」と、一様に恐れていました。

※本稿は、『Z世代の頭の中』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。