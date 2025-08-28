65ºÐ¡¦Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢ºÆº§¡õ»Ò¤É¤âÃÂÀ¸¡¡ÊóÆ»¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡¡Á¥±Û¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¤¬ºÆº§¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬27Æü¡¢¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥Û¥ê¥×¥í¤Ï¡¢ORICON NEWS¤Î¼èºà¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢½éÉñÂæ¤Ç6¥¥í¸ºÎÌ¡¡ÂÎ½Å¥¡¼¥×¤Ç¤Ë¤ó¤Þ¤ê
¡¡Á¥±Û¤â¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀÅ¤«¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¥±Û¤Ï¡¢1960Ç¯7·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£82Ç¯¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉã¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ÎÃË¡¢Éû½ðÄ¹¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·º»öµÈ±ÊÀ¿°ì¡¦ÎÞ¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¾®µþÅÔ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÄë²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£2001Ç¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾µï°ìÂå¤È·ëº§¤·¡¢17Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Éã¤ÏÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦Á¥±Û±ÑÆó¡¢Êì¤ÏÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦Ä¹Ã«ÀîÍµ¸«»Ò¡£
¡¡¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö64ºÍ¤Ç»Ò¶¡ÃÂÀ¸¡õºÆº§¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Á¥±Û¤ÎÃÎ¿Í¤ä·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¸ò¤¨¤Æ¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
