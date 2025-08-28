「＊＊は健康によい」「＊＊を食べると痩せる」など、世の中には様々な健康情報が広く流布しており、何が正しい情報なのか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、東京大学大学院総合文化研究科の坪井貴司教授、寺田新教授による共著『よく聞く健康知識、どうなってるの?』から、科学的根拠や理論に基づいた健康知識を一部ご紹介します。

【図】基礎代謝量の推定式

どうしてダイエットの後にリバウンドするの？

自分の体型が気になり、ダイエットしてみようかなと思ったことが誰しも一度はあるのではないでしょうか？

一念発起してダイエットに励み、体重を減らすことができたとしても、すぐに元の体重に戻ってしまう（もしくは、それ以上に増えてしまう）ことがよく知られています（すでに経験済みの方も多いのではないでしょうか？）。

このような「リバウンド」と呼ばれる現象はなぜ起こってしまうのでしょうか？

リバウンドした人に対して「意志が弱い」などと思ったことはないでしょうか？ 果たして、リバウンドは自分の意志だけで予防できるものなのでしょうか？

1日のエネルギー消費量と摂取量はどのくらいになるの？

体重は、食事で摂取したエネルギー量（エネルギー摂取量）と運動などで消費したエネルギー量（エネルギー消費量）とのあいだのバランスで主に決まります。エネルギー摂取量のほうが消費量よりも多いと体重は増え、反対にエネルギー消費量のほうが多ければ、体重は減ります。体重を減らそうとした場合、まず自分自身のエネルギー摂取量と消費量の現状を知ることが重要です。

エネルギー摂取量を正確に調べようとした場合、食事調査を行わなければなりませんが、スーパーやコンビニエンスストアなどでお惣菜やお弁当を買った場合には、商品ラベルに記載されている情報が参考になります。また、レストランではメニューにそれぞれの料理のエネルギー量が記載されていることもありますし、ネット検索すれば、一般的な料理のおおよそのエネルギー量を調べることができます。



『よく聞く健康知識、どうなってるの？』（著：坪井貴司、寺田新／東京大学出版会）

一方、エネルギー消費量はどのように調べたらよいのでしょうか？ エネルギー消費量には、（1）生命活動を維持するために使われる「基礎代謝量」、（2）摂取した食べ物を消化・吸収するために使われる「食事誘発性熱産生」、（3）運動や家事・労働などで体を動かすために使われる「活動時代謝量」という三つがあります。このなかでもっとも大きいものが基礎代謝量で、1日の総エネルギー消費量のうち、約60パーセントを占めます。では、1日の基礎代謝量は実際どのくらいになるのでしょうか？

基礎代謝量を算出するための推定式を下図に示しました（自分自身の基礎代謝量がどのくらいになるのか、ぜひ一度計算してみてください）（1）。標準的な体型の成人女性でおおよそ〜１２００キロカロリー、男性では〜１５００キロカロリー程度になります。ちなみに、牛丼の並盛り1杯が約６００キロカロリーなので、丸一日中何をしなくても、生命活動を維持するだけで牛丼2─2.5杯分のエネルギーを使っていることになります。

活動時代謝量の求め方

基礎代謝量の次に多いのは活動時代謝量で、ＭＥＴｓという指標を使って計算することができます。ＭＥＴｓとは、その活動・運動を行ったときのエネルギー消費量が安静状態の何倍になるのかを表した指標です（下図）。この数値に自分の体重を掛けた（乗じた）値が、その活動・運動を1時間行ったときのおおよそのエネルギー消費量となります。



＜『よく聞く健康知識、どうなってるの？』より＞

たとえば、体重60キログラムの人がウォーキング（ＭＥＴｓ：4）を1時間行った場合、２４０キロカロリーのエネルギーを消費したと計算できます（より正確にエネルギー消費量を推定したい場合には、この値にさらに１.０５を乗じてください）。当然のことながら、強度の高い（ＭＥＴｓの数値が大きな運動）を、長時間にわたって行うほど、エネルギー消費量が大きくなります。

基礎代謝量と活動時代謝量で1日の総エネルギー消費量の大部分（約9割）を占めるので（残りの1割は食事誘発性熱産生となります）、上記の計算で求めた数値を合算すれば、1日の総エネルギー消費量のおおよその値を算出できます（さらに正確に算出したい場合には、その値を0.9で割ることで求められます）。

同様に、基礎代謝量の値を0.6で割ることでも（基礎代謝量は全体の6割を占めるので）、総エネルギー消費量のおおよその値を算出できます（女性で〜２０００キロカロリー、男性で〜２５００キロカロリー程度になります）。このエネルギー消費量のほうがエネルギー摂取量よりも多くなる状況が続けば、体重は減っていきます。

ダイエットによるエネルギー消費量の変化

では、エネルギー摂取量よりもエネルギー消費量をどのくらい多くすれば、体重や体脂肪量が減るのでしょうか？ 1グラムの脂肪組織には、おおよそ7キロカロリーのエネルギーが貯蔵されています（脂肪そのものは１グラムあたり９キロカロリーですが、組織の場合には水分が20パーセント含まれるので、この値になります）。

たとえば、エネルギー摂取量よりもエネルギー消費量を毎日１００キロカロリーずつ多くした場合、1日で約14グラム（100 kcal÷7 kcal/g ≒14 g）の脂肪組織が減り、1年後には5キログラム（14 g×365日＝5,110 g）の脂肪が減少するという計算になります。

しかしながら、実際にはこのようなダイエットを行ったとしても、最初の頃は順調に体重が減っていくものの、次第にその減り方がゆるやかになり、最終的には1年間で2キログラム程度の減量にとどまることが知られています（2）。では、なぜこのようなダイエットの停滞期をむかえてしまうのでしょうか？

2ページ目の図に示したように、基礎代謝量を推定する際には体重の値を使います。つまり、基礎代謝量は体重によってその値が変わり、ダイエット前と同じような生活を送っていたとしても、ダイエットによって体重が減ることで、基礎代謝量も減ります（体重が軽くなって体が小さくなるほど、その生命活動を維持するのに必要なエネルギーも少なくてすむようになるためです）。したがって、体重減少量にあわせて食べる量も減らさないと、ダイエット後の体重を維持できなくなります。

同様に、活動時代謝量も体重によって変わるため（3ページ目の図）、ダイエットで体重が減った場合には、ダイエット前とまったく同じ運動を行ったとしても、そのときのエネルギー消費量は少なくなります（例：同じ1時間の歩行運動でも、体重が60キログラムの場合には２５２キロカロリー消費できていたものの、50キログラムになると、２１０キロカロリーに減ってしまいます）。それゆえ、体重が重いとき（ダイエット初期）のほうが、同じ運動をしたとしても、体重が減りやすく、ダイエットが進むにつれて、その効果が現れにくくなるのです。

過酷なダイエットの影響

ダイエットで減らしたいのは脂肪組織だけで、脂肪以外の組織（「除脂肪組織」といい、筋肉などがこれに含まれます）はできるだけ減らしたくないものです。しかし、減量した場合、残念ながら脂肪組織だけではなく、除脂肪組織も減ってしまいます。

とくに、「水しか飲まない！」といったように、エネルギー摂取量を大きく減らすことで体重を落とすような過酷なダイエットを行った場合には、いくら脂肪の多い肥満者であっても、脂肪組織だけでなく、除脂肪組織も大きく減少してしまいます（3）。その結果、どのようなことが起こるのでしょうか？

先ほど述べたように、基礎代謝量は生命活動を維持するためのエネルギー量ですが、その値は臓器によってかなり違います。たとえば、脂肪組織（脂肪細胞）1キログラムの生命活動を維持するために必要なエネルギー量は、1日あたりわずか4.5キロカロリーですが、除脂肪組織の一つである筋肉では、脂肪組織の3倍にあたる13キロカロリーを使います（4）。

したがって、ダイエットで体重を同じだけ減らしたとしても、筋肉が少なくなってしまった場合には、基礎代謝量がより多く減ってしまいます（このように、基礎代謝量は除脂肪組織量によって左右されるため、除脂肪組織量から基礎代謝量を推定する式もあります（4）。その結果、ダイエット後の体重を維持するために、エネルギー摂取量をより多く減らさなければならなくなる→エネルギー摂取量をより多く減らすことで、除脂肪組織（筋肉）がまた少なくなる→基礎代謝量が減る……という悪循環に陥り、リバウンドの原因の一つになってしまいます。

ダイエットによって起きる予想外の適応

ダイエットによって起こる変化はこれだけではありません。これまで述べてきたように、基礎代謝量は体重や除脂肪組織量によって決まるため、それらの値を使えば、おおよその基礎代謝量を推定できます。しかしながら、ダイエット後の体重や除脂肪組織量の値を使って基礎代謝量を推定した場合、その推定値が実測値とは大きくかけ離れてしまい、実測値が推定値よりもはるかに小さくなることが知られています（つまり、ダイエット後には除脂肪組織の量的な変化だけではなく、質的な変化も起こっていると考えられます）。

有名な例として、アメリカのＴＶ番組「The Biggest Loser」の参加者についての調査結果があります（5）。この番組は、肥満の人たちが、ダイエットによる体重減少量を競うという内容のもので、なるべく体脂肪量だけを減らせるように注意しながら、運動と食事制限によるダイエットを30週間にわたって行った結果、16名の参加者の体重が平均で１４９キログラムから92キログラムまで減少しました（57キログラムものダイエットに成功し、そのうちの80パーセント以上が脂肪の減少によるものでした！）。

ダイエット開始前の基礎代謝量（実測値）は２６７９キロカロリーであり、体重や除脂肪組織量の変化から、ダイエット後には２３９３キロカロリーに減少すると推定されていました。しかしながら、実際に正確な方法を用いて基礎代謝量を測定してみると、その予想をはるかに超え、１８９０キロカロリーにまで基礎代謝量が低下してしまう（体重や除脂肪組織の量が減っただけではなく、質的な変化も生じて、基礎代謝量が予想よりも1日あたり５００キロカロリーも少なくなってしまう）ことがわかりました。

つまり、この体重（92キログラム）の人であれば、食べても体重の変化がないと考えられる食事量から、さらに５００キロカロリーほど食事・エネルギー摂取量を減らすか、もしくは５００キロカロリーほど多く運動を行わないと、ダイエット後の体重を維持できない状況になっていたのです。こうした予想外の適応がダイエットによって起きることで、リバウンドしやすい状況になってしまうのです（単純計算になりますが、エネルギー消費量が1日あたり５００キロカロリー減ると、たった14日間で脂肪組織1キログラム（７０００キロカロリー）が増えることになります）。

このように、ダイエットによって基礎代謝量が予想以上に減ってしまう現象は「メタボリックアダプテーション」と呼ばれています。以上のように、過酷なダイエットを行うと、除脂肪組織の量的な変化と質的な変化が起こり、その結果、リバウンドしやすくなってしまうと考えられています。

