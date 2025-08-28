◆ 史上初ルーキー首位打者の可能性も！齊藤氏「あと規定打席全部出れば面白い」

ロッテ・西川史礁が27日、オリックス戦で3安打を放ち、7度目の猛打賞を記録した。

西川は27日時点で打率.292で、規定打席まで139打席（残り31試合）となっている。27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・高木豊氏が「春先はあまり良くなかったが、ここにきて打ちまくっている。首位打者の可能性がある、ルーキーで獲ったら史上初だ」と注目すると、解説の齊藤明雄氏は「西川があと規定打席全部出れば、面白いのではないかという感じはする」と語った。

さらに高木氏が「西川は新人王もかかっている。こういう所で名前が挙がるというのはすごく有利だ」と新人王争いに言及すると、もう1人の解説・佐伯貴弘氏は「7月の時点では西武の渡部聖弥が独走かと思っていたが、ここにきて西川が上がってくる。今年1年で絶不調も2軍も経験して、こうやって這い上がってきているわけだから、面白い」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』