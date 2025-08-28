スターバックス秋限定♡焼き芋と香ばしいほうじ茶が出会う新作ラテ

秋の訪れとともに、スターバックスから心も体も満たしてくれる季節限定ドリンクが登場します。2025年9月3日(水)より発売されるのは、焼き芋とほうじ茶の香ばしさが絶妙に重なる『ほうじ茶香る焼き芋ムースティーラテ』と、毎年人気を博してきた『チョコレートムースラテ』の復活版。冷たいのどごしで秋らしさを楽しめる一杯と、濃厚なご褒美感を味わえる一杯。今秋はどちらを選びますか？

ほうじ茶×焼き芋の贅沢ティーラテ

煎ることで香りが引き立つほうじ茶に、ふんわり食感の焼き芋ムースを重ねた『ほうじ茶香る焼き芋ムースティーラテ』。

一口ごとに、香ばしさと優しい甘みが広がり、デザートのような満足感を与えてくれます。焼き芋ソースやパウダーが奥行きのある味わいを演出し、残暑を忘れて秋の気配を感じさせる一杯です。

Tallサイズのみで、テイクアウト628円、店内640円。

大人気のチョコレートムースラテが再登場

昨年・一昨年と好評を博した『チョコレートムースラテ』が今年も帰ってきます。

エスプレッソローストの深みとアーモンド・ヘーゼルナッツの香ばしさ、そこにとろけるチョコレートムースが重なり合う贅沢な仕上がり。

ホットとアイスから選べ、甘さとコクの余韻に包まれる一杯です。価格はTallサイズでテイクアウト589円、店内600円。

秋のスタバで心ほどける時間を♡

ひと息つきたい時にぴったりの『ほうじ茶香る焼き芋ムースティーラテ』、そして再登場が嬉しい『チョコレートムースラテ』。

どちらも季節限定の特別な一杯です。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で9月3日(水)から販売開始。

欠品や早期終了の可能性もあるので、気になる方はお早めにチェックして秋のご褒美時間を楽しんでみてください♪