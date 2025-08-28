「凄まじいシュートだ」「信じられない」日本の逸材が話題沸騰！度肝を抜くスーパーゴールに英国衝撃！「本物のロケットか！」「とんでもないゴールだ」
イングランドでも話題となっている。
現地８月26日に行われたカラバオカップ（リーグカップ）の２回戦で、松木玖生が所属するサウサンプトンがノーリッジとアウェーで対戦。３−０で快勝を収めた。
63分から途中出場した松木は２−０とリードして迎えた81分、右サイドからドリブルで運び、ペナルティエリアの６〜７メートル手前から左足を一振り。豪快なミドルシュートを叩き込んでみせた。
日本の逸材が決めた度肝を抜くゴラッソは、現地でも瞬く間に話題となり、SNS上では次のような声があがった。
「なんてこった」
「凄まじいシュートだ」
「本物のロケットか！」
「とんでもないゴールだ」
「信じられない」
「なんて美しいゴールだ」
「我々が最後にあんなゴールを決めたのがいつだったか思い出せない」
「素晴らしいショットだ」
現地でも衝撃が広がっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生が叩き込んだ衝撃のスーパーミドル弾
