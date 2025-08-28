元BiSHでタレントのハシヤスメ・アツコ（年齢非公表）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。1日にトイレは2回しか行かないと明かした。

この日のテーマは「潔癖すぎる女が大集合！」。潔癖症というハシヤスメは「外の便座は誰がお尻をつけたか分からないので、なるべくトイレの回数を減らしております」と語り、「水分とっても、汗でどうにか調整します。朝起きてからの1回と、家帰ってからの1回しか私は行かないです」と語った。

また、タレントの朝日奈央も「ロケ先で、きょう、ここでトイレ難しいかもなと思う場所だと、朝から食べる物調整する」とし、どうしても行かなければならない時には「行きますけども、自宅以外のトイレの便座は、ここ10年くらいは座っていない」とし、「何ミリか浮かせて。すごい体幹ができて」と説明した。

便座から体を浮かせてトイレと使用する方法には、この日の出演者のNHK「おかあさんといっしょ」の17代目「うたのおねえさん」茂森あゆみも賛同。「私もです。ハムストリングが鍛えられて。いいですよね」と言い、女優の橋本マナミも「私も座らないです」と語った。