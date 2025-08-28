◆米大リーグ マリナーズ―パドレス（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦に先発し、４回６９球を投げ、４安打４失点で降板し、自身４連勝となる今季４勝目を逃した。

両軍無得点の初回は、先頭のアロザレーナは遊飛に抑えると、続く両リーグ最多５０本塁打を放つローリーもカウント３―１から５球目のカットボールで右飛、２死走者なしでロドリゲスも７１マイル（約１１４キロ）のカーブで投ゴロに打ち取って、３者凡退で抑える好発進を切った。

２回は１死からスアレスに左前安打を浴びて二盗を決められると、２死二塁でレイリーに右中間への適時二塁打を浴びて先取点を献上。３回はローリーを一邪飛に打ち取るなど、３者凡退で抑えた。

４回は先頭のロドリゲスに左前安打を許すと、二盗と捕手の悪送球（記録は捕手の失策）、ネーラーへの四球で無死一、三塁のピンチを背負うと、スアレスに左中間席最前列へ４２号３ランを浴びてリードを４点に広げられた。最遅で６９マイル（約１１１キロ）のカーブを積極的に投じるなど緩急を使っての投球だったが、４回の３ランは痛い一発となった。

前回登板の２２日（同２３日）本拠地・ドジャース戦では、６回７４球を投げて１安打１失点、５奪三振で５登板負けなしで３連勝となる３勝目。７月下旬からは腕の位置を下げるフォームに改良して勢いに乗り「結果的にも、内容もよかったと思う」とうなずいていた。

ナ・リーグ西地区首位のドジャースは４年連続の地区優勝へ向けてマジックを２８としているが、パドレスは１ゲーム差の２位で追っている。