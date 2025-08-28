◆テニス ▽全米オープン（２７日、米国・ニューヨーク）

７本のマッチポイントをはね返し、大逆転で１回戦を突破した世界ランキング９４位の内島萌夏（安藤証券）だったが、２回戦で敗退した。４大大会２度の優勝を誇る同６２位のバルボラ・クレイチコバ（チェコ）に４−６、２−６のストレートで敗れた。

けがで世界ランキングを落としているが、元世界２位の壁は高かった。内島は、相手の切れ味の鋭いショットの前に、なかなか主導権を握れず。決定打は２倍以上の差をつけられ、凡ミスも相手が少ないとなれば、勝機は生まれなかった。

内島は、９大会連続１回戦負けで、この大会を迎えた。５月４日に閉幕したマドリード・オープンで世界３位（当時）のペグラ（米国）を下すなど８強入り。しかし、左ひざを痛め、そのけがを引きずった。

今大会の１回戦でも、第１セットを奪いながら、最終セットで７本のマッチポイントを握られた。後がない状況に追い込まれ「また（勝てない）か」とよぎった。しかし、１ポイントごと集中することで、大逆転につなげた。

２回戦で敗れたが、ようやく長いトンネルを抜けた。「勝って泣いたのは初めてかもしれない」というほど、勝利に飢えていた。この後、１０月には木下グループ・ジャパンオープン、東レ・パンパシフィック（ともに東京・有明）と、地元での大会がある。自信を取り戻した内島をファンは待っている。