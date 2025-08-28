ハロー！プロジェクト所属の8人組アイドルグループ・OCHA NORMAが27日、都内で最新シングルの発売記念イベントに登場。10月15日に開催される初の日本武道館公演への意気込みを語りました。

2025年7月15日に開催されたメジャーデビュー3周年記念イベントで、初の武道館公演決定をサプライズで発表していたOCHA NORMA。

武道館公演の話を聞いた時の心境を聞かれたリーダーの斉藤円香さん（22）は、「ずっと武道館に立つことが夢だったので、本当に現実なのかって受け止めきれないというか。いい意味で受け止めきれなかったんですけど、（公演まで）2か月も切りましたし、どんどん成長したOCHA NORMAを武道館で見せられるように頑張っていきたいと思います」と意気込みを語りました。

また、これまで先輩グループのオープニングアクトで何度か武道館に立ち、先輩の武道館公演も見学してきたOCHA NORMA。米村姫良々さん（21）は、「すごく憧れの舞台だったんですけど、近くで見ていた分“自分たちもこんなふうにキラキラしたステージができるのかな”ってそういう不安も正直あって、本番まですごく緊張しているんですけど、絆はあると思うので成功できるんじゃないかなって私は思っていて。なのでたくさんの方に来ていただきたいなと思います」と心境を明かしました。

OCHA NORMAのメンバーが出席したのは、NEWシングル『女の愛想は武器じゃない/学校では教えてくれないこと』発売記念イベントです。