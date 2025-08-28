ふんわりカラーに、しっかり機能。あなたに寄り添う【アネログランデ】のリュックがAmazonに登場中‼
持ち歩くのは、軽さと安心。トートでもリュックでも自由自在【アネログランデ】のリュックがAmazonに登場！
アネログランデのリュックは、さしいカラーと愛らしいフォルムが魅力のベーシックアイテム。どんなスタイルにも馴染みやすく、通勤・通学から休日の外出まで、幅広いシーンで活躍する。
軽量ながらポリエステル素材による高い撥水性を備え、急な雨でも安心。A4サイズ対応でポケット数も豊富。背面にはセキュリティーポケットを装備し、貴重品の管理もスマートに。
さらに、ショルダーベルトが垂れない仕様になっており、トートとして持った際にもストレスなく使える設計。
リュックでもトートでも、自分らしいスタイルを選べる2WAY仕様で、毎日を快適に彩る。
