Ê©¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤é¡Ö¥â¥ë¥É¥Ð¤ÎEU²ÃÌÁ¤Ø»Ù»ýÉ½ÌÀ¡×µì¥½Ï¢¤«¤éÆÈÎ©34¼þÇ¯
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÙ¹ñ¥â¥ë¥É¥Ð¤Ç¡¢µì¥½Ï¢¤«¤é¤ÎÆÈÎ©34¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤é¤Ï¥â¥ë¥É¥Ð¤¬ÌÜ»Ø¤¹EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥â¥ë¥É¥Ð¤Ç27Æü¡¢µì¥½Ï¢¤«¤é¤ÎÆÈÎ©34¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤é¤Ï¡¢EU²ÃÌÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¥â¥ë¥É¥Ð¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¥â¥ë¥É¥Ð¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈEU¤Ë¤¢¤ë¡£¥â¥ë¥É¥Ð¤ÏEU¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËEU¤Î¹½ÃÛ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¹ñ¤Î¥â¥ë¥É¥Ð¤¬¤¤¤«¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£