30年目の夏

「女子高生が2人も射殺されたらしい。ほかにもガイシャ（被害者）がいるようだからすぐ現場に行ってくれ」

電話口でそう告げられたのは1995年7月30日の夜。当時は不動産会社EIEインターナショナルへの不正融資を巡る二信組事件と、地下鉄サリンなど一連のオウム真理教事件捜査の真最中で、各マスコミの事件記者は、日々取材に忙殺されていた。

【写真】亡くなった被害女性3人の素顔。警視庁は事件発生から30年が経過したいまも、目撃証言を求めている。

そんな時に起きたのが、重大未解決事件の「八王子スーパー殺人事件」だった。八王子市のスーパー「ナンペイ」で、アルバイトの女子高生2人とパートの女性が頭を拳銃で撃ち抜かれるという、日本の犯罪史上例を見ない凶悪事件である（以下「ナンペイ事件」）。

事件から30年…

当時の筆者は、記者としての経歴はまだ短かったが、金丸信・元自民党副総裁の巨額脱税事件などの取材を経験し、事件記者の仲間入りを果たした気分になっていた。一連のオウム事件では、教祖の洗脳下にあった10人超の犯人たちが、自身の犯した事件の重大性に反して、罪の意識が希薄であることに違和感を覚えながら取材にあたった。

それに比べ「ナンペイ事件」は、極めて冷徹かつ明確な殺意がひしひしと感じられる凶行だったこともあり、経験したことのない戦慄を覚えた。被害者たちがいた事務室内にあった金庫に向けても発砲していたことから、強盗殺人事件として捜査は始まったが、八王子は大きな街とはいえ都心から40キロも離れた郊外の都市。さらに現場は、市の中心部からは遠い住宅街の一角だった。

惨劇の舞台となった事務室があった店舗もこぢんまりしたもので、3人を問答無用に射殺するリスクに見合う大金があるとは思えなかった。また、手足を縛られ抵抗出来ない女子高生をあっさり射殺した理由も皆目、見当がつかなかった。

あれから30年が経過したこの夏、久しぶりに現場を訪ねた。

記録的暑さの中、事件翌日からの聞き込み取材も炎天下だったことを思い出した。周囲の住宅街はほとんど変わりがない印象だったが、ナンペイの建物も来客用駐車場も、銃声をかき消してしまった盆踊りが行われていた公園も、全て月極駐車場へと様変わり。事件の記憶を留めるものは完全に消え去り、「求む情報！」「覚えていますね」と呼びかける立て看板のみが立っていた。

その来客用駐車場への出入りが確認された、外車の所有者である暴力団関係者は事件後間もなく無関係と判明。不審な車が犯行時間帯に出ていくのが目撃された近くの駐車場にはいつの間にか建材店が建てられ、第1発見者の男性は既に鬼籍に入ってしまっていた。

浮かんでは消えた犯人像

捜査の過程で浮かび上がった、犯行に使われた拳銃と線条痕がほぼ一致した銃の所有者は当時、近接する自治体に居住していた。だが、事件への関与は認められなかった。

10年程前には、関係個所で献花をする暴力団員の姿が特別捜査本部にキャッチされ、本部内は一時色めきたったが、捜査の結果、真犯人ではないことが判明した。

身動き出来ない少女の後頭部に弾丸を撃ち込む残虐な手口から、外国人犯行説も浮上したほか、強盗ではなくパート女性への怨恨説でも捜査は進んだ。

しかし全てが空振りに終わり、完全に手詰まり感がある特捜本部だが、実は重要な証拠があるという。

「現場に残された指紋のうち、未だ誰のものかが分かっていない、7点の指紋があります。特捜本部はこの指紋に、最後の望みをかけているのです」（警察関係者）

別の警察関係者も「防犯カメラの画像解析やDNA鑑定など、科学捜査の驚異的な発達で有力な証拠類が多様化した現在でも、指紋は証拠の王様です。来年4月から自転車にも青切符が適用されるので、押印された指紋によって結果的に捜査網が広がり、真犯人があぶり出される可能性があるのです」と語る。

振り返れば初動捜査の総指揮は、警視庁の石川重明刑事部長が執り、その捜査を俯瞰して強力な後ろ盾となっていたのが、東京地検の甲斐中辰夫次席検事だった。そして現場の全権を任されたのが「ミスター1課長」の名をほしいままにした寺尾正大・警視庁捜査1課長。

石川はエリート警察官僚の王道を歩み、後に警視総監へと上り詰めた辣腕キャリアで、甲斐中は若くして「あさま山荘事件」を手掛けた伝説の鬼検事だ。課長としてソウイチ（捜査1課）たたき上げの名だたる猛者たちをまとめ上げ、捜査を差配した寺尾は、混迷を極めたトリカブト事件やロス疑惑を立件した不世出のデカ（刑事）である。

当時の寺尾は、オウム事件捜査に忙殺されていたが、新たに大きな難事件を抱えることとなった。この寺尾をしても、「ナンペイ事件」の特異性は際立っていたと思われる。通常は事件の概要などを説明する最初の記者会見は、管轄の警察署に場所を移して行うのだが、現場近くの路上で、深夜に急遽会見するという異例の対応を見せた。

その路上に久々に立ってみると、現場の喧騒を尻目に、街灯だけを頼りにして寺尾の説明に耳をそばだてながら必死にメモを取った記憶が鮮明に蘇る。

積み重なった“タラレバ”

未解決事件に“タラレバ”はつきものだ。令和に改元した今では、民家の玄関やマンション・雑居ビルのエントランス、コンビニなど、街中のあちこちに防犯カメラがあり、移動する車でもドライブレコーダーが目を光らせている。現場から逃げ去る犯人が見逃されるはずはない。だが、事件は平成の初め。ただ、それは言い訳に過ぎない。監視カメラに頼らなくても、解決した事件は数多くあるからだ。

一方で事件が発生した時期、オウムが捜査の足を引っ張ったのも事実。オウム事件は日本の警察・検察が総力を挙げて徹底摘発に取り組んだ事件だ。主力となった警視庁では、刑事部だけでなく公安部や生活安全部と、捜査部門を総動員して教団の実態把握と事件の全容解明に当たり、二人三脚で捜査を牽引した東京地検もオウム幹部の取り調べに「最強の捜査機関」と称された特捜部から検事を投入するなど、事件の動機究明に注力した。

その間隙を突く形となったナンペイ事件に、警視庁はオウム捜査に当たっていた捜査1課の精鋭から主力刑事を選抜して捜査に当たらせたが、日本の犯罪史上類例のない凶悪事件にもかかわらず、全庁挙げた捜査態勢を構築できる状況にはなかった。

さらに、立て続けに重大事件が起きた事実もある。事件から1週間後の8月7日、東京都足立区で7歳の女児が誘拐されたのだ。警視庁は密かに捜査1課と綾瀬署からなる特捜本部を設置し、8日未明から報道各社との報道協定を締結。警視庁は大量の人員を捜査に振り分けざるを得なくなった。

現在は防犯カメラの普及もあり、誘拐事件は激減している。ビットコインなど仮想通貨の登場で「逮捕の最大のチャンス」とされる身代金の受け渡し現場も、リアル空間からバーチャル空間へと移った。ランサムウェア（身代金要求型ウイルス）によるサイバー攻撃では、生身の人間でなく企業の秘密を“人質”に、身代金を要求する事件が後を絶たない。

だが、当時は捜査1課にとって身代金目的誘拐は殺人と並ぶ最重要凶悪犯罪。足立区の事件は間もなく無事解決をみたものの、オウム事件とナンペイ事件で人員面も含めた捜査能力の限界点を超えていた警視庁は、ついにオーバーヒートを起こしたのだ。

もちろん「ナンペイ事件」の犯人がこうしたことを見越して犯行に及んだはずはない。「ナンペイ事件」の捜査に従事し、すでに警視庁を退官して10年以上が過ぎた元刑事は言葉少なに、こう語った。

「私も7月、しばらくぶりに現場へ足を運んだ。被害者とご遺族には、本当に申し訳なく思っている。特にまだまだこれからという二人の女子高生、矢吹恵さんと前田寛美さんから将来を奪った犯人は絶対に許せないが、私にはもう、犯人を捕まえる術がない。現役たちには、逃げ得を許さず、なんとか解決に漕ぎ付けて欲しいと願うだけだ」

岡本純一（おかもと・じゅんいち）

ジャーナリスト。特捜検察の捜査解説や検察内部の暗闘劇など司法分野を中心に執筆。月刊誌「新潮45」（休刊中）では過去に「裏金太り『小沢一郎』が逮捕される日」や「なぜ『東京高検検事長』は小沢一郎を守ったか」などの特集記事を手掛けた。

デイリー新潮編集部