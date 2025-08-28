JR東日本が運行する豪華寝台特急「トランスイート四季島」は、チケットが数十万円、時期によっては100万円を超えるにもかかわらず、予約が取りにくい人気列車だ。ところが、この列車のスタッフ6人が数年にわたって、車内で乗客に提供する高級ワインやシャンパンを飲酒していたことが発覚し、大きな波紋を呼んでいる。【文・取材＝宮原多可志】

“四季島”ならぬ“酒気島”

発覚は内部通報によるものだったという。そして、当該スタッフを乗務から外した結果、運行に必要な人員が確保できなくなり、8月30日出発の列車が運休するという前代未聞の事態に発展した。乗務中の飲酒が原因で列車が運休とは開いた口が塞がらない。鉄道ファンの間では“四季島”をもじって“酒気島”と揶揄されはじめた。

ここ最近、JR東日本は新幹線で連結器が外れるなど、重大なトラブルを相次いで引き起こしている。今度は会社のフラッグシップである豪華寝台特急でトラブルが発生してしまい、鉄道会社としての先行きを不安視する声が寄せられている。JR東日本の社員は、「窓口でも揶揄される状況で、会社のイメージが失墜しつつある」と、嘆く。

JR東日本は近年、みどりの窓口を次々に廃止したり、挙げ句の果てには駅の時計まで撤去したりと、コストカットに余念がない。しかし、ラグジュアリーなサービスは、余裕のある時間があってこそ生まれるものだ。現在のJR東日本のコストカット重視の体質で、豪華寝台列車の運行が継続できるのだろうか。

地方の駅でスタッフを務めるJR東日本の現役社員H氏に、問題発覚直後の社内の反応について話を聞いた。

「またか、なんなんだ……」

――JR東日本は新幹線に続いて四季島と、フラッグシップの列車で立て続けにトラブルを起こした。現場では話題になっているのか。

H：朝の点呼で話もありましたし、ベテラン中堅は話題にしています。しかし、若手は大して話題にしていませんね。「なんだか、点呼で言われたな〜」というレベルです。駅員は新幹線や四季島の業務がイメージできないので、遠い現場の出来事といったところでしょうか。

新幹線のトラブルに対しては、「仙台で新幹線のメンテナンスを担当する現場で、技術継承が上手くいっていないのではないか？」という意見も出ていました。しかし、私がいるのはあくまで運輸や営業サイドの現場なので、あまり技術的な情報は入ってきませんので、実態はよくわかりません。

――社員の士気が下がるなどの問題は起きているのか。

H：正直、「またか、いったいなんなんだ……」という空気感はあります。実際、対応に当たっている社員は疲弊していますが、最近はあまりにトラブルが相次いでいるので、段々対応に慣れてきている印象を受けます。こんなことに慣れてしまっては、本当はよくないのですが……。

接客している人の給料が低い

――四季島のスタッフの飲酒はなぜ起きたと考えられるか。

H：運転を担う仕事以外は、飲酒に対して甘い社風があるためだと思います。鉄道会社はどこもそうだと思いますが、仕事終わりの飲み会なども多く、体育会系の風土があるためです。

国鉄時代は、運転士が勤務中に飲酒を行ったせいで、引き起こされた事故が何件もありました。今回は、子会社のJR東日本びゅうツーリズム＆セールスのスタッフが起こしたトラブルです。とはいえ、仕事中に飲酒してしまう問題は、少なくとも令和になってからは聞かなかったため、かなり驚いています。

――JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの採用情報のページを見ると、新卒採用で総合職の基本給が21万円、エリア職の基礎給が17万円とある。四季島のスタッフの給料がいくらなのかは不明だが、この基本給を見ると決して高いとは思えない。不祥事を起こしたのは給料が安いからではないか、という意見もある。

H：給料の安さが不祥事につながったかどうかは断定できませんが、「あの列車に乗って接客している人たちって、そんなに給料低かったの？」というのが率直な感想です。なお、車掌はこの列車のために作られた“四季島運輸区”に所属する、当社でもエース級の社員が乗車しています。

――飲酒を行ったスタッフを乗務から外したら、列車が運休になってしまった。現場は人が足りないのか。

H：駅の話をすると、現場に求められることが年々増えている割に人員配置は増えないので、確かに人手不足は否めません。ただ、うちの職場については、今年は4月に配置される新入社員が昨年より増えたので、やや潤いつつありますね。今年はしっかりとお盆休みをいただき、実家に帰ることができましたので。

乗務員も設備系も人手が足りない

――乗務員の現場はどうなっているのか。

H：周りの乗務員に聞いた感じでは、厳しい話が聞かれます。最近、鉄道ファンの方が「赤帽の乗務員がいた！」とSNS投稿しているのを見かけます。赤帽とは管理職のことです。一般社員だけでは人手が足りず、現場が回らないので、穴埋めとして乗っているのです。

一般社員の中には「社員が有休を取れないのは管理する側の責任だから、管理職が乗るべき」という意見もありますが、それもなんだか、かわいそうだなと思います。ただ、管理職に判断を仰ぎたい事案が発生した際、同僚から「〇〇副長なら、今日は臨時行路乗っているよ」と言われると、他の事務系の仕事が進まなくなってしまい、困ってしまいますが……。

――工事や保線などの現場はどうなっているのか。

H：設備系の社員は、相変わらず業務量がえげつないそうです。配偶者が設備系で、小さいお子さんがいる先輩は、「旦那がぜんぜん帰ってこない！ 私が短時間勤務とはいえ……、ほぼワンオペ育児、キツいわ！」と怒っています。

――コストカットを上が求めていると感じることはあるか。

H：時計の撤去や時刻表やチケット入れの配布の取りやめといった、お客さまに見えるところはもちろんですが、小さなところでは切符の申込用紙なども送付してもらえなくなりましたね。これまでは発注すれば届いていたのですが、今後はそれぞれの職場で印刷してくださいとの通達があり、余計に手間が増えました。

若手の関心が低いのが気がかり

――JR東日本は鉄道より不動産を重視しているのではないか、という意見がある。

H：それはよく言われるのですが、実際はJR東日本より不動産に力を入れている鉄道会社はたくさんあります。当社だけ力を入れているかというと、そうとは言い切れないと思います。ただ、本来の業務と呼ばれる部分が疎かになっているのは確かなので、「俺たちはいったい何屋さんなんだ……」という声はありますね。

実際、安全安定輸送を疎かにする姿勢には、憤りを感じている社員は多いです。ただ、それは中堅以上ではありますが……。

――若手は社内で起きている問題に、そこまで関心がないのか。

H：うちの現場だけかもしれませんが、そう思うことがしばしばあります。中堅以上は鉄道に対する熱量が比較的強いのですが、若手はそこまでの思い入れがないように思います。ひょっとすると、それが最大の問題なのかもしれませんが。

