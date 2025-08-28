「受け身」が上手すぎる

お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣と言えば、絵本作家、脚本家などの顔を持ち、クリエイティブな活動を続けているイメージが定着している。最近ではテレビで見る機会も少なくなっていた。【ラリー遠田/お笑い評論家】

だが、8月18日・25日放送の「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）では、久々にバラエティに出演した西野が、千鳥の大悟をはじめとする芸人たちからクリエイター気取りの姿勢を指摘されて、コテンパンに打ちのめされていた。

この番組の中で西野は、クリエイター的な活動をしている芸人はたくさんいるのに、自分と品川庄司の品川祐だけが何となく鼻で笑われているようなムードがあって、芸人にイジられているのはおかしいと力強く主張した。MCの大悟はそれに対して「お前が何を作ってるかわからへんねん」とつぶやき、「ああ、ペパル？」と言い放った。西野はすかさず「プペルや！」と返した。

その後も、西野は自分の不遇ぶりを何とか伝えようとするのだが、大悟は「なんかなあ、（西野をイジると）ウケるのよ」と取り合わない。最終的には、イジられてはしゃぐ西野に対して「もっとムッとせえよ。楽しそうに返してるやん」と決定的な一言を放った。イジられたときの「受け身」が上手すぎるからこそ、芸人たちも西野に安心して大技をかけられる、という構造がそこにはある。そこに映し出されていたのは、たとえ活動の軸足を創作に移していても、根っこの部分で決して失われない西野の芸人としての姿勢だった。

西野はこれまでに芸人という枠を越えた挑戦を続けてきた。絵本を出版して、映画やミュージカルを制作するだけではなく、クラウドファンディングを仕掛け、オンラインサロンを通じて時代の先端を走ろうとしてきた。自身の経験をもとにしたビジネス書も数多くリリースしている。その歩みはしばしば批判を招き、「芸人らしくない」という言葉とともに冷ややかな視線を向けられることもあった。

芸人の現場で見せる無様な姿

だからこそ、バラエティ番組に戻ってきた際には、その「クリエイター気取り」をネタにされ、イジられる格好の対象となった。だが、そのやりとりが成立するのは、西野自身が人間としても芸人としても信頼を得ているからだ。

イジられて笑いを取ることは、芸人にとって1つの芸である。ただ、西野の「受け身」の技術は常人離れしている。彼はクリエイターとしての活動には誰よりも真剣に取り組んだ上で、バラエティに出るときにはまな板の鯉のように堂々とその身を投げ出す。

自分の活動にイジられる余地があることを理解した上で、あえて矢面に立ち、芸人たちに徹底的にイジられることで、結果的に番組全体を盛り上げる役割を果たしている。普通であればプライドが邪魔をして反発したくなるような場面でも、西野はその状況を逆手にとって笑いに転化してみせる。彼がいまだに芸人であると言えるのは、バラエティに出たときには笑いのためにすべてを投げ出す覚悟があることを、身を持って証明しているからだ。

創作者としての経験と実績、芸人としての技術と信頼。その両方を備えているからこそ、西野は単なる被害者的な立場に追いやられることはなく、イジられ芸のスーパースターとして格別の輝きを放つ。普段の活動で見せる真剣な表情と、芸人の現場で見せる無様な姿。このギャップが視聴者にとって大きな魅力となっている。

西野はクリエイターとして成功を収めながらも、芸人としての根本的な力を失ってはいない。そこを見事に両立させていることが、彼をお笑い界でも唯一無二の存在にしている。バラエティでイジり倒される姿は、一見すると滑稽である。しかし、その裏には、笑いに身を投じる覚悟と、どんな状況もエンターテインメントに変えてしまう圧倒的な「芸人力」があるのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『逆襲する山里亮太』（双葉社）『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）など著書多数。

デイリー新潮編集部