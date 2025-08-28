トヨタ「新カムリ」公開！ リッター25km以上走る「FF最大・最上級セダン」が話題に！ 黒ルーフ＆ボンネットの「超スポーティ仕様」！ 印国のスプリントエディションに「カッコイイ」「映える」と反響も

トヨタ新「カムリ」に注目集まる

2025年8月18日、トヨタ・キルロスカ・モーターが「カムリ」に新たな魅力を加える「スプリントエディション」を発表しました。

スタイリッシュな進化を遂げたこのモデルに、発表直後から多くの関心が寄せられています。

カムリは、トヨタが製造・販売している上級セダン。初代モデルは1980年に「セリカ・カムリ」という名称で登場しました。

その約2年後、1982年に登場した2代目モデルからは「セリカ」の名が外れ、“カムリ”として独立。以降、8回のフルモデルチェンジを経て、2017年には日本国内向けとして最後のモデルとなる10代目が登場しました。

日本では2023年に10代目の生産が終了しましたが、インドをはじめとする海外市場ではその後も11代目が発表され、現在もカムリの歴史は続いています。

なお、インドでは、カムリ以外に展開されているセダンがなく、FF（前輪駆動）車として最大かつ最上級のセダンとして位置づけられています。

現行モデルのボディサイズは、全長4920mm×全幅1840mm×全高1455mm、ホイールベースは2825mmです。

エクステリアには、近年のトヨタ車に採用されているコの字型ライトを採用した「ハンマーヘッド」デザインが取り入れられており、スポーティかつ先進的な印象を与えます。

パワートレインには、2.5リッターのダイナミックフォースエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。電子制御式無段変速機（e-CVT）と組み合わされ、システム最高出力は230ps、燃費性能は25.49km／Lに達します。

今回発表された「スプリントエディション」は、カムリの洗練されたスタイルに、よりスポーティでダイナミックな要素を加えた特別仕様車です。

エクステリアには、ボンネットやルーフにマットブラックを施した2トーンカラーを採用。エモーショナルレッド＆マットブラックをはじめ全5種類のボディカラーが設定されています。

さらに、専用のエアロキットやマットブラック仕上げのホイールが装備されており、よりスポーティな印象を強調しています。

なお、パワートレインや走行性能については、通常モデルと同様の仕様となっています。

価格は485万ルピー（約822万円）から設定されており、現地ではすでに予約受付が開始されています。

スプリントエディションは発表直後から大きな注目を集めており、「プリウスよりも断然カッコいい」「黒ルーフ×赤ボディがめちゃくちゃ映える！」といったデザイン面への好意的な声のほか、「822万円は高いけれど、装備と燃費を考えれば納得」「日本でも販売してほしい！」といった反響も寄せられています。

インド市場で注目を集めるスプリントエディション。今後の展開にも注目が集まります。